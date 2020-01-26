Стрелявшему в суде Новокузнецка грозит пожизненное заключение

Открывшему стрельбу в мировом суде в Новокузнецке мужчине предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений.

Как сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, 45-летнему Артему Пакалову предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь судебного пристава в связи с рассмотрением дел в суде, совершенное в целях воспрепятствования его законной деятельности, покушении на убийство и в убийстве. Статьи предусматривают лишение свободы на срок от 12 лет до пожизненного заключения.

Напомним, выстрелы в мировом суде прозвучали 16 января 2020 года. В этот день Артем Пакалов, по версии следствия, пришел в судебный участок с ружьем. На входе его остановил судебный пристав, и обвиняемый выстрелил в него. Второй пристав нажал на тревожную кнопку и бросился за мужчиной с ружьем. Однако тот успел пройти в здание и выстрелить в женщину, проходившую как свидетель по уголовному делу, где сам Пакалов выступал как потерпевшая сторона. Его задержали приставы и прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

- От полученного огнестрельного ранения судебный пристав скончался, женщина госпитализирована в медицинское учреждение с огнестрельным ранением, - отметила Светлана Петренко. - В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.

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