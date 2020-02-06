Подожженной подругами 5-летней новокузнечанке соседи выплатят 700 тысяч рублей

700 тысяч рублей должны выплатить маленькой новокузнечанке, которую подожгли девочки-соседки. Такое решение вынес Заводской районный суд города Новокузнецка.

Мама 5-летней новокузнечанки, которая пострадала от рук своих подружек-соседок, обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда.

- Ответчиком на суде выступала старшая сестра девочек, так как она является их законным опекуном, - сообщает пресс-служба прокуратуры кемеровской области. – В настоящее время судебное решение еще не вступило в законную силу.

К слову, девочку, которая держала в руках зажигалку и, по сути, подожгла ребенка, поставили на учет в полиции. Уголовное дело прекращено, так девочки-соседки не достигли возраста уголовной ответственности.

Напомним, ЧП произошло в сентябре 2019 года. 5-летняя девочка играла с подругами, которые несколько старше ее, неподалеку от дома. В какой-то момент в руках одной из старших девочек оказалась зажигалка. Платье вспыхнуло, и маленький ребенок получил серьезные ожоги. Врачи долго боролись за жизнь девочки, и лишь перед Новым годом ее выписали из больницы домой. Ребенку предстоит очень долгая и очень серьезная реабилитация.

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