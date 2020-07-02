Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 июля

Ситуация с коронавирусом ежедневно меняется: одни кузбассовцы выписываются из стационаров, вылечившись от вируса, другие, напротив, попадают в больницы, когда подтверждается диагноз. Мы расскажем вам, как изменилась ситуация с COVID-19.

По данным оперативного штаба, на утро 3 июля в Кузбассе медики выявили 1806 случаев заболевания коронавирусом, из них 62 – за минувшие сутки. При этом 780 человек уже прошли курс лечения и выписаны домой, 1016 находятся в инфекционных стационарах и получают необходимую медицинскую помощь. А вот число летальных исходов пока остается прежним: 10 человек.

Статистика. ФОТО: Яндекс.

Где больше всего заболевших?

По количеству заболевших по-прежнему лидирует город Новокузнецк: здесь с начала пандемии заболели 509 человек. Немного меньше – 475 – случаев заболевания в Кемерове. Третий по количеству заболевших – Междуреченск. Здесь коронавирус диагностирован у 162 горожан. А в Белове выявлено 106 человек с COVID-19. Замыкает пятерку наиболее зараженных городв Анжеро-Судженск и 75 заболевшими.

Кстати, мэр Междуреченска, Владимир Чернов, обратился к горожанам с просьбой соблюдать масочный режим. Также он посетовал на то, что не все заболевшие сообщают медикам обо всем своем круге общения. А не диагностированное вовремя заболевание может привести к тяжелым осложнения.

Режим продлен

До 12 июля в Кузбассе продлен режим повышенной готовности. Всем жителям региона по-прежнему следует носить медицинские маски в общественных местах и в общественном транспорте, пользоваться перчатками и соблюдать социальную дистанцию, чтобы избежать возможного заражения COVID-19.

Однако наряду с продлением режима повышенной готовности в регионе вводятся и послабления.

Купаться – можно!

Со 2 июля кузбассовцы смогут посещать пляжи и места отдыха у воды. А для того, чтобы горожане могли делать это безопасно для здоровья, организации, которые отвечают за эти пляжи, должны будут обеспечить соблюдение противоэпидемиологических требований. Все пляжное оборудование – в том числе скамейки, теневые навесы, кабинки для переодевания и прочее - дважды в сутки будут обеззараживать. Также раз в два часа должны обрабатываться контактные поверхности – поручни, дверные ручки медицинского и спасательного пунктов. После каждого отдыхающего также должны обеззараживаться шезлонги, а расстояние между ними должно быть не менее полутора метров.

На «удаленку» или в отпуск

Еще одно распоряжение губернатора касается пожилых людей. Работодателям, которые осуществляют деятельность на территории области, рекомендуется перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

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