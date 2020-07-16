2020-07-16T17:53:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 июля

Самая актуальная информация о ситуации в регионе на утро 17 июля
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 июляКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 июляФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Появилась свежая информация о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. «Комсомольская правда» рассказывает, что произошло в регионе на утро 17 июля.

По данным областного межведомственного оперативного штаба, на утро в Кузбассе на 48 человек увеличилось количество зараженных COVID-19. В итоге всего с начала пандемии в регионе диагностировали коронавирус у 2650 человек.

Но есть и те, кто уже выздоровел. За минувшие сутки их количество составило 47 пациентов. На данный момент успешно прошли лечение 1337 кузбассовцев.

К сожалению, есть и пациенты с коронавирусом, которые скончались. За последние сутки стало на одного больше - умер пожилой мужчина в пгт Промышленная. Сейчас всего умерших пациентов 16.

В настоящее время 1297 пациентов продолжают получать лечение в инфекционных больницах. Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6529 человек.

Статистика. Фото: Яндекс

Статистика. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Междуреченске создана третья эпидбригада из-за ситуации с коронавирусом

В Междуреченске создана третья специализированная эпидбригада. Это связано с ухудшением в городе ситуации с коронавирусом.(подробности)

Театры возобновят работу в Кузбассе

В Кемеровской области разрешили возобновить работу концертных площадок и театров. Новый театральный сезон стартует 20 августа. (подробности)

В Новокузнецке медики приняли роды у женщины с коронавирусом

В Новокузнецке врачи городской клинической больницы № 1 приняли роды у женщины с коронавирусом, сообщает оперштаб области. Состояние ребенка на данный момент стабильное. (подробности)

Выпускные вечера в школах Кузбасса пройдут 1 августа

Определена официальная дата проведения выпускных вечеров в кузбасских школах. По решению губернатора СергеяЦивилева они пройдут 1 августа. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
В Междуреченске создана третья эпидбригада из-за ситуации с коронавирусом
Роспотребнадзор Кузбасса назвал опасные для купания места
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения стены школы в Мысках
В Междуреченске мужчина забил 60-летнюю соседку кувалдой
Жителям Новокузнецка предлагают выбрать место для стелы «Город трудовой доблести»
Tele2 ускорила 4G-интернет в Кемерове
В Новокузнецке 56-летний водитель насмерть сбил мотоциклиста
Власти запретили строить в Кемерове аквапарк
Кемеровский бизнесмен незаконно вывел за границу 50 миллионов рублей
В Кузбассе жители трех деревень заметили медведей
В Кемерове продолжается ремонт проспекта Шахтеров
Задержанного в Германии уроженца Кузбасса Дениса Казначеева выпустили под залог
Замгубернатора Андрей Панов ответил на жалобы кузбассовцев о загрязнении рек
Сбербанк открывает летнюю цифровую школу для преподавателей вузов
Поезд насмерть сбил 94-летнию женщину в Кузбассе
В кузбасской школе рухнула стена
Кемерово лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусом
Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом
В Кузбассе еще 48 человек заразились коронавирусом
Шестнадцатый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе
У кемеровчанина арестовали авто из-за сбитого лося
В Кузбассе нашли мертвым ушедшего в лес мужчину
Стало известно, когда откроют ТЦ возле кемеровского парка Ангелов
В Кемерове две недели назад пропала пенсионерка
В Кузбассе осудили виновника ДТП, в котором погибли две женщины