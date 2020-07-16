Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 июля

Появилась свежая информация о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. «Комсомольская правда» рассказывает, что произошло в регионе на утро 17 июля.

По данным областного межведомственного оперативного штаба, на утро в Кузбассе на 48 человек увеличилось количество зараженных COVID-19. В итоге всего с начала пандемии в регионе диагностировали коронавирус у 2650 человек.

Но есть и те, кто уже выздоровел. За минувшие сутки их количество составило 47 пациентов. На данный момент успешно прошли лечение 1337 кузбассовцев.

К сожалению, есть и пациенты с коронавирусом, которые скончались. За последние сутки стало на одного больше - умер пожилой мужчина в пгт Промышленная. Сейчас всего умерших пациентов 16.

В настоящее время 1297 пациентов продолжают получать лечение в инфекционных больницах. Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6529 человек.

Статистика. Фото: Яндекс

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