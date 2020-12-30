День за днемв Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за развитием событий и сообщаем вам о самом важном.На утро 31 декабря еще у 138 кузбассовцев за минувшие сутки подтвердился коронавирус. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 25 887 человек. Помимо этого, еще 147 пациентов, у которых ранее медики диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц. В общей сложности от страшной болезни вылечился уже 22 788 человек.Выросла и печальная статистика. За минувшие сутки еще два пациента с коронавирусом скончались. Общее число умерших теперь составляет 468 человек.В оперативном штабе отметили, что на сегодняшний день в Кузбассе медицинскую помощь получают 2631 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4168 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСколько кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 30 декабряЗа минувшие сутки в Кузбассе изменилось число заболевших, выздоровевших и умерших пациентов с диагностированным коронавирусом. (подробности)Три женщины с коронавирусом умерли в регионе за суткиТри человека, у которых ранее медики диагностировали коронавирус, умерли в Кузбассе. (подробности)Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса о праздновании Нового года в условиях коронавирусаОпубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о праздновании Нового года и Рождества в условиях коронавируса. Документ, размещенный в электронном бюллетене правительства региона, временно снимает ряд ограничений. (подробности)Минздрав Кузбасса опубликовал график работы больниц в новогодние праздникиМинистерство здравоохранения Кузбасса опубликовало график работы больниц в новогодние праздники. Он единый для всех территорий. (подробности)