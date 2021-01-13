Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом: выявляются новые случаи заболевания, выписывают тех, кто выздоровел. Соболезнуют родным умерших. Мы расскажем вам все о ситуации с коронавирусом на утро 14 января.За минувшие сутки еще у 111 кузбассовцев диагностирован коронавирус.Таким образом, общее число заболевших с начала весны достигло 27 478 человек.Кроме того, на утро 14 января 129 пациентов выздоровели, всего же с начала пандемии в Кузбассе 24 573 человека вылечились от коронавируса.К сожалению, выросла печальная статистика - еще один пациент скончался. Таким образом, число летальных случаев в регионе достигло 492.Сейчас медицинскую помощь получают 2413 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1935 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим повышенной готовности в Кузбассе продленВ Кузбассе до 31 января продлен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в оперативном межведомственном штабе региона. (подробности)Время работы кафе и ресторанов ограничили до 31 январяНовые изменения в действующие меры по противодействию коронавирусу внесены в Кузбассе. Они касаются режима работы пунктов общественного питания. (подробности)В Кузбассе возобновляется личный прием жителей к заместителям губернатораВ регионе вновь возобновляется личный прием граждан в приемной администрации правительства Кузбасса, а также в исполнительных органах власти. Это стало возможным за счет частичного снятия ограничений по коронавирусу. (подробности)Сергей Цивилев подписал распоряжение о крещенских купанияхСергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в Кузбассе разрешены крещенские купания. (подробности)