Каждый день меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Мы следим за тем, как развиваются события и сообщаем о самом важном вам.В Кузбассе на 17 января на 113 человек выросло число заболевших коронавируса. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 27 817 человек. Вместе с этим еще 134 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом выздоровели. Теперь они могут вернуться к своей привычной жизни. На данный момент уже 24 923 кузбассовца успешно прошли курс лечения.- В инфекционных стационарах получают медицинскую помощь 2 396 человек. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 394 человека, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.Выросло и число летальных случаев: еще три человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 498 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Минздрав Кузбасса заявил об информационной войне против вакцинации от коронавирусаМинздрав Кузбасса заявил об информационной войне, которая ведется против вакцинации от коронавируса. Об этом было сказано в ходе брифинга по ситуации с заболеваемостью в регионе. (подробности)В Кузбассе из-за коронавируса умер 31 медработникВ Кузбассе с начала пандемии умер 31 медработник с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном минздраве. (подробности)Несколько кузбассовцев не смогли получить вторую дозу вакцины от коронавирусаВо время брифинга, прошедшего 14 января в Кузбассе, специалисты рассказали о том, как проходит вакцинация. Как оказалось, не все жители региона, получившие первую дозу вакцины, смогли получить вторую. (подробности)