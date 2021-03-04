Сломал пять ребер: мэр Кемерова неудачно сходил в гараж. ФОТО: страница Ильи Середюка в соцсетях

Глава города Кемерово после выходных оказался в больнице. Туда он попал с травмами после неудачного похода в гараж.

В воскресенье глава города Кемерово попал в больницу. При этом врачи диагностировали у него серьезные травмы - переломы ребер и ушиб селезенки. Как сообщает осведомленный источник, в выходной день Илья Середюк отправился на дачу, где он решил провести небольшой осмотр машины. Когда мэр стал спускаться в смотровую яму, он оступился и упал. После этого Илью Середюка доставили в больницу, где врачи осмотрели его, провели необходимые обследования и диагностировали переломы ребер и ушиб селезенки.

С вопросом, что же случилось с градоначальником, мы обратились в мэрию областного центра. И здесь подтвердили, мол, действительно Илья Середюк сейчас находится в больнице.

- Действительно, глава города госпитализирован в больницу имени Подгорбунского, - рассказали в пресс-службе администрации города Кемерово. - У него диагностирован перелом пяти ребер. Оказывается необходимая помощь. Чувствует себя хорошо, идет на поправку.

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