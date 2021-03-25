«Трагедия прошла через мою семью»: Аман Тулеев рассказал о погибшей в «Зимней вишне» племяннице. ФОТО: инстаграм Амана Тулеева.

Аман Тулеев, возглавлявший Кузбасс на протяжении 21 года, на своей странице в сети Инстаграм рассказал о том, как отразилась трагедия «Зимней вишни» на его семье.

Будучи губернатором региона, Тулеев не просто разделил горечь утрат с теми, чьи родные и близкие погибли при пожаре в «Зимней вишне». В его семью также пришла беда.

«Так получилось, что нынешняя трагедия прошла и через мою семью: в пожаре погибла моя племянница Таня, которой исполнилось всего 11 лет. Она вместе с одноклассниками тоже оказалась в «Зимней вишне». Пошла в кино, а когда начался пожар, перестала отвечать на звонки… Вот сейчас вспоминаю об этом, и ком в горле стоит, слезы подкатывают... То есть все переплелось - и наша общая, и личная боль», - так написал Аман Тулеев на своей странице в Инстаграме.

Напомним, вскоре после трагедии в «Зимней вишне» Тулеев сложил с себя обязанности губернатора. Исполняющим обязанности губернатора президент России назначил Сергея Цивилева.

Судебные разбирательства в отношении обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» продолжаются.

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