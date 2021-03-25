Пожар в «Зимней вишне»: три года со дня трагедии в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Три года прошло со дня трагедии в Кемерове. 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек.

В годовщину трагедии во всех православных храмах будут совершаться заупокойные богослужения по тем, кто погиб в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года.

- После того, как будут окончены утренние богослужения, будут совершаться заупокойные панихиды по погибшим в пожаре в «Зимней вишне», - рассказал диакон Вячеслав Ланский, руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии.