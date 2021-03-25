Сергей Цивилев возложил цветы к мемориалу погибшим в «Зимней вишне». ФОТО: пресс-служба АПК

25 марта 2021 года исполнилось ровно три года с того дня, как пожар в торговом центре «Зимняя вишня» оборвал жизни 60 кузбассовцев.

В этот день во всех православных храмах проходили заупокойные богослужения по тем, кто погиб при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». А днем митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, духовенство Кемеровской епархии вместе с родными и близкими погибших отслужили заупокойную панихиду возле часовни иконы Божией Матери «В скорбех и печалех утешение».

Сейчас на месте, где когда-то был торговый центр, находится Парк Ангелов. Именно сюда приходят родные и близкие погибших, а также те, в чьих сердцах трагедия оставила след и здесь, помимо часовни, где можно помянуть погибших, находится памятный камень – его установили на месте стихийного мемориала, который появился в первые дни после трагедии. 25 марта 2021 года возложить цветы к памятнику в Парке ангелов пришли родственники и друзья погибших, представители областных и городских властей, общественных организаций.

Горожане с утра несут цветы к мемориалу Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

«Сегодня три года со дня страшной трагедии, унесшей жизни 60 человек, 37 из которых дети. Соболезную всем родственникам и близким погибших. Весь Кузбасс скорбит вместе с вами. Вечная память», - такие слова написал Сергей Цивилев на ствоей странице в соцсетях.

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