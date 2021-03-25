Аман Тулеев предположил, что «Зимнюю вишню» могли поджечь Фото: Кирилл ЧАЩИН

25 марта исполнилось ровно три года с того дня, как в Кемерове сгорел торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Несмотря на то, что эксперты рассказали, с чего начался пожар, до сих пор у многих остаются сомнения. Так, экс-губернатор Кузбасса предполагает, что в ТЦ мог быть поджог.

Что осталось от "Зимней вишни" Фото: Кирилл ЧАЩИН

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев в день 3-летней годовщины со дня трагедии в «Зимней вишне» разместил на своей странице в социальных сетях пост о том, как он сам переживал те дни, а также поделился сомнениями о причинах пожара.

«По поводу «Зимней вишни» меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой - 700 градусов? Мое личное мнение - это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет. Само здание этого торгового центра было словно специально выстроенная ловушка», - пишет Аман Тулеев.

Далее экс-губернатор объясняет, почему он пришел к такому выводу: все развлекательные комплексы находились на верхнем этаже, а двери, через которые можно было бы покинуть здание, оказались запертыми. Кроме того, по словам Амана Тулеева, пожарная сигнализация не работала вообще, а вентиляция действовала в обратном направлении, нагнетая воздух внутрь здания и раздувая пламя. Первый губернатор Кузбасса выразил надежду, что следственные органы дадут исчерпывающие ответы на все вопросы.

Напомним, что еще в августе 2018 года эксперты установили, что причиной пожара стало короткое замыкание в проводке светильника. В свою очередь, замыкание могло произойти из-за того, что на провода попала талая вода. К такому выводу эксперты пришли после того, как исследовали обгоревшие плафоны, фрагменты проводов и кабелей.

У мемориала 25 марта 2021 года Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Вместе с этим рассматривались и другие версии - в том числе и поджог. Об этом говорила совладелица «Зимней вишни» Надежда Судденок: она уверяла, что это могли сделать подростки, которые приходили просто так провести время в ТЦ и которых оттуда постоянно выгоняли.

В своем посте Аман Тулеев также рассказал о том, что в «Зимней вишне» находилась его 11-летняя племянница и вся семья до сих пор тяжело переживает утрату.

«Уважаемые земляки! Примите от меня и моей семьи низкий поклон. Светлая память погибшим в этой страшной трагедии. И пусть это никогда не повторится в России», - обратился Аман Тулеев к кузбассовцам.

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