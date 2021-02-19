Дело «Зимней вишни»: охранник не смог запустить систему оповещения Фото: Кирилл ЧАЩИН

Охранник торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», в котором в марте 2018 года произошел пожар, дал показания в суде.

Сергей Антюшин, охранник ТРЦ «Зимняя вишня» и обвиняемый по уголовному делу о пожаре, во время судебного заседания, которое проходило 18 февраля, рассказал о системе пожаротушения. Он сообщил суду о том, что возгорание в зале противопожарная система зафиксировала. Однако оповещения в автоматическом режиме не было – она не сработала. Сергей Антюшин попытался запустить ее в ручном режиме, но и это ему не удалось сделать.

«В районе 16:00 сработал пожарный извещатель. Я выждал несколько секунд, слышал, что оповещение не сработало в автоматическом режиме. Я начал нажимать кнопку ручного пуска. При этом я по мониторам видел, задымление пошло по зданию. Пробовал в ручном режиме нажимать кнопку пуска оповещения, ничего не срабатывало», - цитирует слова Антюшина ТАСС.

Кроме того, Аннтюшин отметил, что при поступлении на работу он не подписывал трудового договора и должностной инструкции, а о том, какие обязанности он должен исполнять, ему объясняли устно. Главной обязанностью была охрана общественного порядка.

Напомним, Сергей Антюшин является фигурантом уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Его обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. По версии следствия, Антюшин должен был оповестить посетителей центра о пожаре, но не сделал этого. Антюшин, в свою очередь, не признает вины: он уверен, что с ним не было проведено необходимых занятий и инструктажей.

Напомним,пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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