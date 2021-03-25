Как сейчас выглядит место пожара «Зимней вишни» в Кемерове

Как выглядит место, где располагался ТЦ «Зимняя вишня» Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Со дня, когда в ТЦ «Зимняя вишня» случился пожар, унесший жизни 60 человек, прошло ровно три года. Как сейчас выглядит место, где когда-то располагался ТЦ?

Сейчас на месте, где когда-то располагался торговый центр «Зимняя вишня», находится парк Ангелов. Его спроектировал британский архитектор Джон Кэлвин Видман. Здесь высажены сосны в память о погибших 37 детях и 23 взрослых, проложены дорожки, установлены качели.

Самое тихое место Парка Ангелов. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Парк имеет сложный ландшафт - с возвышенностями, имитирующими скалы, горы и холмы, фонтанами, напоминающими водопады, озера и реки. В парке обустроено множество дорожек.

В парке Ангелов Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В самой тихой зоне парка находится часовня, установленная в память о погибших при пожаре. Именно здесь 25 марта, в 12.00, должна пройти панихида по тем, кто навсегда остался в ТЦ «Зимняя вишня».

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в «Зимней вишне»: три года со дня трагедии в Кемерове

Три года прошло со дня трагедии в Кемерове. 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек. (подробности)

Экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину при рассмотрении дела о пожаре в «Зимней вишне»

24 декабря в Центральном районном суде города Кемерово началось заседание суда по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Его фигуранты - экс-глава МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и главный госинспектор пожнадзора Григорий Терентьев - не признали вину. (подробности)

Руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» освободили из СИЗО

Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в ТЦ «Зимняя вишня», освободили из СИЗО. Срок его содержания под стражей истек. (подробности)

Трое фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» вышли на свободу

В ночь на 26 октября из следственного изолятора освобождены три фигуранта по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Сергей Генин, Игорь Полозиненко и Александр Никитин вышли на свободу. (подробности)

Дверь ломать не стали: пожарные в горящей «Зимней вишне» ушли от закрытого аварийного выхода

Александр Ананьев был готов указать короткий путь до кинозала, но пожарные решили послушать охранника. По их мнению, он должен был лучше ориентироваться в расположении торгового центра. (подробности)

Дети баловались: за месяц до трагедии в «Зимней вишне» без повода включали пожарную сирену

- Сама лично слышала, когда подростки включали сигнализацию на первом этаже. Может, это было за месяц или за два до 25 марта. Юлия Александровна тогда вызывала полицию. Дети постоянно бегали и что-то нажимали, - сказала сотрудница ТЦ. (подробности)

Преградил дорогу: мужчина в черном не давал посетителям «Зимней вишни» эвакуироваться из задымленного тупика

- Было темно, чувствовался запах гари. Мы шли за людьми, которые были впереди, - вспоминает Евгения. - Когда мы дошли до развилки, мне дорогу преградил какой-то мужчина в черной куртке и сказал, что нужно идти налево. И мы с сыном пошли туда. (подробности)

Охранник «Зимней вишни» отругал двух девочек, кричавших о пожаре

Охранник торгового центра «Зимняя вишня» отругал двух девочек-подростков, которые кричали о начале пожара. Об этом в суде заявил свидетель. (подробности)