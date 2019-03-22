Что стало с выпрыгнувшим из окна «Зимней вишни» мальчиком

Год назад в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» случился пожар, унесший жизни 60 человек. Все они оказались в огненной ловушке: одни - в зале кинотеатра, другие - заплутали в лабиринтах коридоров. Из того ада живым удалось выбраться 10-летнему мальчику. Его спас отец, вытолкнувший сына в окно четвертого этажа. Как сейчас живет Сережа Москаленко, выживший в том пожаре?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/644434" frameborder="0"></iframe> В Кемерове горит торговый центр.В Кемерове горит ТРК "Зимняя вишня". Люди выпрыгивают из окон

День, когда все изменилось

В его дневнике - «пятерки» и «четверки», впрочем, как и раньше: Сережа Москаленко всегда учился хорошо, его хвалили на каждом родительском собрании за знания, а родителей - за воспитание сына. Олеся и Евгений Москаленко гордились наследником: они и сами когда-то окончили кемеровскую школу № 54 - и тоже с «пятерками» и «четверками».

В тот день, 25 марта 2018 года, в честь окончания четверти всей семьей пошли в «Зимнюю вишню». После шопинга поднялись в кинозал на премьеру «Кролика Питера», но узнать, чем закончилась история, им не пришлось: начался пожар.

- Нам сказали, чтобы мы надели майки на лица, дышали через них и быстро выходили. Мы вышли, но все равно стали задыхаться, - Сереже тяжело говорить о том, что случилось. Он до сих пор помнит в подробностях те несколько последних минут, когда вся семья была вместе. - Папа разбил окно. Сначала одно, а потом другое. Но все равно плохо дышалось…

А потом отец вытолкнул Сережу из окна: в здании шансов на спасение практически не было. Полет вниз переломал мальчишке кости, причинил травмы, но спас жизнь. Олесю, Евгения и четырехлетнюю Ксюшу пожарные потом нашли возле того окна: они не смогли выбраться из «Зимней вишни».

Всего год назад семья Москаленко была большой и дружной. Фото: соцсети.

Страшный полет

А Сережа летел - сначала он упал на козырек, потом - на чьи-то руки, а затем мальчишку увезли в детское отделение областной больницы. Врачи боялись делать прогнозы и лишь осторожно говорили, что шансы есть. На мальчишке живого места не было - перелом костей таза, ушиб печени, сердца, почек, легких, ожог верхних дыхательных путей, отравление угарным газом… За Сережу переживали всем Кузбассом и всей Россией, молились, ставили свечи. И профессионализм врачей, подкрепленный этой молитвой, спас ребенка.

Два дня Сережа Москаленко был в искусственной коме, реанимация, обычная палата… Первый вопрос, который он задал бабушкам, - где мама, папа и Ксюша? Почему они не приходят? А родные прятали слезы и не знали, как сказать правду. Решились. Сказали. И удивились силе духа мальчишки. Выплакав свое горе, тот стойко пережил потерю. А вскоре пошел на поправку и стал возвращаться к обычной жизни. Удивительно, но мальчишка, чудом выживший, проведший два дня в коме, получивший множество травм, пропустил всего две недели школьных занятий. Как только у него появились силы, принялся догонять одноклассников.

Семья

И сегодня Сережа Москаленко такой же: любознательный, доводящий до конца все, за что берется. Настоящая гордость своих бабушек - Натальи Николаевны (мама Олеси) и Светланы Владимировны (мама Евгения). Обе души не чают во внуке, дружат между собой. Бабушка Наталья - опекун Сережи. Каждый день она рядом с внуком: работает в школе № 54, где учится мальчик, завпроизводством в школьной столовой. А бабушка Светлана всегда рада видеть внука. На губернаторский прием к Сергею Цивилеву они ходили вместе: там Светлане Владимировне вручили медаль «За честь и мужество», посмертную награду ее сыну Евгению. Вытолкнуть родного ребенка из окна - мужественный поступок, давший шанс мальчику выжить. Почему же он не спас дочь, жену?

- Это только они знали, Женя и Олеся, - цитирует слова Натальи Николаевны газета «Кузбасс». - Может быть, Олеся не позволила, надеясь, что они все-таки выйдут…

Сережа прошел большой путь реабилитации. За его лечением следили лучшие врачи России, консультировали, подбирали лекарства, схему лечения и реабилитации. Сегодня со стороны и не скажешь, что ребенок пережил страшный полет и находился на грани жизни и смерти. Мальчишке помогали и помогают морально и материально, оплатили поездки на море и в Москву. Возможно, эти поездки тоже спасли Сережу, показав, что жизнь продолжается и только от него самого зависит, какой она будет.

Сережа Москаленко и его бабушка Светлана на приеме у губернатора.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Жизнь продолжается

После того как Сережу выписали из больницы, он постепенно вернулся к обычной жизни. Когда-то у Евгения и Сережи Москаленко было общее увлечение: мотоциклы и велосипеды. Отец отдавал предпочтение байкам, был гонщиком-любителем, а его сын любил менее шуструю технику. Вскоре после выписки он стал осваивать новенький велосипед - такой, о котором мечтал, - один из подарков от тех, кого тронула трагедия семьи.

Наталья Пузикова вздыхает, глядя на фотографии внуков: Сережи, Ксюши и Леры (дочь Веры, второй дочери Натальи Николаевны): мечтала, что все внуки будут учиться в одной школе, а вышло вот так… Пока же Сережа радует своих бабушек успехами в учебе, подумывает о том, кем станет в будущем. Со специальностью - и даже направлением! - мальчишка пока не определился, но уже сейчас понятно, что он обязательно вырастет хорошим человеком. Сережа снова улыбается, строит планы на будущее, но нет-нет да и загрустит, вспоминая погибших родителей и младшую сестренку. Его бабушка не берется судить и назначать виновных в трагедии: уверена, что каждый получит то, что заслужил. Ее внук - Сережа - заслужил жизнь и возможность быть счастливым. И он получил это.

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года: на четвертом этаже начался пожар, который унес жизни 60 человек, большинство из которых - дети. Предварительно установлено, что произошло короткое замыкание в светодиодном светильнике, который расплавился, - пластмасса упала в бассейн с поролоновыми шариками, и черный едкий дым мгновенно заполнил четвертый и третий этажи здания. В это время в «Зимней вишне» находилось около тысячи человек, большинству удалось спастись.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей. В рамках расследования арестованы 14 человек, один объявлен в международный розыск и будет заключен под стражу, если появится на территории России.

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