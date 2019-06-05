На заседании суда по делу «Зимней вишни» 5 июня давал показания Евгений Видеман – директор контактного зоопарка «Ребятам о зверятах». Ни одно животное, которое находилось в зоопарке, не выжило.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/713059" frameborder="0"></iframe> Все животные сгорели заживо: директор контактного зоопарка из "Зимне вишни" дал показания в суде.5 июня 2019Екатерина БОРМОТОВА

Не только люди погибли во время пожара в «Зимней вишне». Есть и те, чьи смерти не внесены в официальные данные. Это животные контактного зоопарка, который находился на третьем этаже ТРЦ «Зимняя вишня». Конечно, жизни кроликов и енотов едва ли сопоставимы с человеческими. Однако именно у них, питомцев зоопарка, запертых в клетках и не видящих дневного света, не было вообще никаких шансов на спасение.

Директор и один из учредителей контактного зоопарка «Ребятам о зверятах» Евгений Видеман рассказал о том, в каких условиях жили и погибли животные. Площадь зоопарка составляла 400 квадратных метров, и все его сотрудники тщательно следили за чистотой и порядком. В зоопарке обитало 25 видов животных, 171 голова. Кролики и хомячки, еноты и обезьянки, козочки и ежи, сурикаты и лисы жили в неволе, но все-таки в заботливых руках. А еще в зоопарке, как и положено, стояли датчики пожарной сигнализации. И их состояние проверяли специалисты – увы, директор зоопарка не помнит, от каких организаций. А вот эвакуационные двери всегда были закрыты, и, сколько Видеман ни обращался к Юлии Богдановой, та так и не открыла их. Зато своих сотрудников Видеман предпочел обучить правилам поведения при пожаре: приглашал специалистов, чтобы те обучили технике безопасности.

Все животные погибли. vk.com, "Ребятам о зверятах". (архив)

- Датчики у нас стояли, сигнализации. Специалисты приходили, смотрели, что-то между собой обсуждали, отмечали в планшетах, но я в это не вникал, - рассказал Евгений Видеман на суде. – Для меня главное было их заключение, что оборудование работает.

Уверенность в том, что с оборудованием все в порядке сменилась недоумением, когда во время эвакуации Видеман увидел клубы дыма, однако «ливневка» при этом не работала. А Соболев и приходившие проверяющие уверяли, что помещение оснащено всем необходимым, и огнетушители не нужны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/645670" frameborder="0"></iframe> Новое видео пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

В тот день, 25 марта 2018 года, когда стало известно о пожаре, в самом зоопарке было все спокойно: ни задымления, ни даже запаха дыма не было. Поэтому во время эвакуации сотрудники зоопарка одевались неспешно, а сам Видеман, надев куртку, еще раз спокойно посмотрел, как ведут себя питомцы.

- Я много лет работаю с животными, и не раз видел, как за несколько часов до начала пожара они начинают вести себя беспокойно, - Евгений Видеман едва сдерживает слезы, рассказывая о последних минутах, проведенных в «Зимней вишне». – А здесь…Лисы, еноты, носухи – хищники, которые чувствительны к таким вещам, вели себя спокойно. Кто-то играл с мячом, кто-то спал. И я для себя отметил: хищники ведут себя спокойно, значит, ничего серьезного нет…

Увы, все оказалось не так. Закрытые в вольерах и клетках, оставшиеся одни в зоопарке, все животные погибли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/644966" frameborder="0"></iframe> Как сейчас выглядит ТРЦ "Зимняя вишня" - световой столб и эскалатор.Кирилл ЧАЩИН

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек. Сейчас Заводский районный суд рассматривает первое уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. Это управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор Кемеровского кондитерского комбината (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Также среди обвиняемых руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, которым вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Седьмой фигурант этого уголовного дела - начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

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