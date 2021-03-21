Потерпевших в пожаре в «Зимней вишне» повторно допросит суд Фото: Кирилл ЧАЩИН

Появились новые подробности по уголовному делу о «Зимней вишне». Суд решил повторно допросить потерпевших в пожаре. Это планируют сделать уже на следующей неделе.

Появилась информация также о том, что в скором времени планируют завершить судебный процесс. Примерно в начале лета начнут выносить приговоры.

- 23, 24, 25 марта 2021 года в Заводском суде города Кемерово с 14:00 будут проходить слушания по уголовному делу, где обвиняются Богданова и остальные. Процесс вышел на финишную прямую, в апреле планируются прения. В мае–июне 2021 года, предположительно, начнется вынесение приговоров, - рассказал юрист и представитель общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ Дмитрий Малинин изданию «ФедералПресс».

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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