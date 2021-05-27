Глава компании по противопожарному обслуживанию «Зимней вишни» частично признал вину

Еще один фигурант дела "Зимней вишни" частично признал вину. Фото: Данил Айкин

В четверг, 27 мая на очередном заседании Заводского районного суда глава компании «Системный интегратор», занимавшейся противопожарным обслуживанием ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, Игорь Полозиненко частично признал свою вину.

–«Прошу рассматривать это как частичное признание вины. Именно в части того, что я не сообщал о техническом состоянии систем пожарной сигнализации в надзорные органы», –заявил Полозиненко.

Судебное следствие началось весной 2019-го и заняло два года. Такой срок связан с тем, что материалы уголовного дела насчитывают больше 350 томов и опросить суду пришлось 500 с лишним человек - свидетелей, потерпевших, подсудимых, специалистов, давших заключения, также были изучены результаты многочисленных экспертиз и вещественные доказательства. Стороны 12 мая этого года приступили к прениям по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Отметим, что 12 мая прокурор запросил суд назначить Игорю Полозиненко - 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Для Александра Никитина обвинитель запросил 5,5 года лишения свободы.

Адвокат инженера «Системного интегратора» Александра Никитина просит оправдать его подзащитного. Он считает, что у Никитина не было состава преступления. Защитник отмечает, что противопожарные системы не могли выполнить свои функции с момента ввода их в эксплуатацию. Также утверждает, что Никитин по закону не имел права вносить изменения, так как ошибки и нарушения были допущены еще на стадии проектирования.

Ранее руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре. Вину признали гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ) Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ Георгий Соболев и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова.

Также прокурор запросил суд назначить фигурантам первого уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» сроки лишения свободы от 5 до 14,5 года.

Кроме того, на прениях, продолжившихся в суде 13 мая: отец троих погибших девочек Александр Ананьев попросил суд вернуть дело на дополнительное расследование. По его мнению, на скамье подсудимых должно сидеть еще несколько человек.

Добавим, что двое родителей, чьи дети погибли при пожаре, потребовали во время дачи показаний взыскать с обвиняемых моральную компенсацию 100 миллионов рублей за каждого погибшего ребенка.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.