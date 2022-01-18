В Кемерове по просьбе горожан сохранят маршрут №10т

На маршруте № 10т «пазики» заменят на современные вместительные автобусы Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Кемерове после многочисленных обращений горожан власти приняли решение сохранить движение общественного транспорта по маршруту № 10т. В рамках модернизации транспортной системы изменятся только номер маршрута и вместо «пазиков» запустят большие удобные автобусы.

Данный маршрут является одним из самых протяженных в городе. Он соединяет Рудничный и Южный районы и дублируется на многих участках. Изначально власти планировали отменить этот маршрут с апреля, увеличив вместо него количество автобусов на маршруте № 32 (он также соединяет два района, однако пути следования его и маршрута № 10т значительно отличаются). Кроме того, людям рекомендовали ездить с пересадками. Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, что у транспортников также были идеи сделать стыковочные рейсы.

Новости об отмене маршрута № 10т вызвали волну негодования среди горожан. Они начали писать главе города в соцсетях с просьбами сохранить маршрут. Горожане утверждали, что маршрут уникальный, подобных ему нет. Он удобный и популярный (в отличие от автобуса № 32), на нем студенты из разных районов города добираются до учебного заведения. Также горожане отмечали, что маршрутка № 10т одна из немногих идет без пересадки до сельской больницы. Горожане даже создали петицию с требованием сохранить маршрут № 10т. К моменту публикации материала она собрала почти две тысячи подписей.

В итоге власти пошли навстречу жителям города и заявили, что не будут отменять маршрут.

- Прислушавшись к кемеровчанам, проанализировав ситуацию, мы приняли решение, что этот маршрут сохранится, - сообщил Илья Середюк в своем Instagram во вторник, 18 января.

Он отметил, что пока неизвестно, какой номер получит маршрут после модернизации транспортной системы. Возможно, № 100. Также пока не ясно, кто именно будет его обслуживать.

В ответ жители поблагодарили власти за сохранение маршрута.

- Спасибо, что сохраняете № 10т маршрут! - написал один из комментаторов.

- Илья Владимирович, спасибо что прислушались и оставляете маршрут с Южного на Радугу, - сказано в другом сообщении.