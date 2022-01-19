На горнолыжном курорте «Шерегеш» с 20 января вводят QR-коды для заселения в гостиницы

Постояльцам необходимо будет предъявить QR-код с завтрашнего дня Фото: Кирилл ЧАЩИН

С 20 января в Кузбассе, в том числе на горнолыжном комплексе «Шерегеш», начнет действовать система QR-кодов при заселении в гостиницы. Об этом сообщил руководитель дирекции Шерегеша Алексей Стоянов.

Сертификат о вакцинации будут требовать при заселении на турбазы и гостиницы, а также при посещении кафе и ресторанов, объектов спорта, салонов спа, детских площадок, фитнес-залов, ночных клубов, входящих в состав гостиничных комплексов. Постояльцам необходимо будет предъявить QR-код, который выдается после вакцинации или перенесенной болезни, отрицательный результат ПЦР теста (действителен 48 часов) либо справку о противопоказаниях к вакцинации. Детям до 18 лет такие документы не требуются.

Фото: sheregeshresort / Instagram

В дирекции Шерегеша также напомнили, что согласно распоряжению губернатора Кузбасса работа организаций общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий запрещены в ночное время - с 23:00 до 6:00. Исключение сделано для обслуживания на вынос, доставки заказов, обслуживания в объектах дорожного сервиса, на территории аэропортов, вокзалов.

- Мы все надеялись, что ковид отступит и будут продлены работы без ограничений на курорте «Шерегеш», но этого не произошло. Я знаю, что распоряжение готовилось, но всплеск заболеваемости... Мы с вами пройдем это испытание. Сейчас надо позаботиться о наших гостях, сообщить, что у нас действуют ограничения на курорте, - сказал Алексей Стоянов.

Напомним, что в Кузбассе систему QR-кодов при посещении общественных мест и ряда закрытых помещений ввели с ноября 2021 года. Исключение было сделано для объектов коллективных средств размещения: гостиниц, отелей – там введение QR-кодов было отложено до 20 января 2022 года. Власти объяснили это решение желанием помочь развитию сферы гостеприимства и турбизнесу. Несколько дней назад руководитель министерства туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский в ходе пресс-конференции о программе лояльности для жителей региона в Шерегеше говорил, что власти будут просить региональный оперштаб продлить отмену QR-кодов. По его словам, это даст большое преимущество горнолыжному курорту перед конкурентами.

Напомним, что в Кузбассе в последние дни наблюдается увеличение числа заболевших. Кроме того, регион готовится к приходу нового штамма коронавируса «омикрон», который является более заразным, чем его предшественники.