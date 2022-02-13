В Кемерове дети отравились парами хлора в бассейне

Дети были госпитализированы Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемерове пятеро детей были госпитализированы с отравлением парами хлора после купания в бассейне. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей.

ЧП произошло вечером в субботу, 12 февраля, в небольшой сауне с бассейном, расположенной в Ленинском районе. Пятеро детей в возрасте от 6 до 13 лет проводили время вместе с родителями: грелись в сауне, плескались в бассейне. По возвращении домой ребятишки почувствовали себя плохо, родители вызвали им скорую помощь. В итоге всех детей госпитализировали с признаками отравления парами хлора. По словам медиков, сейчас состояние детей удовлетворительное.

Инцидентом заинтересовались региональные следственный комитет и прокуратура. Следователи работают на месте ЧП: производят замеры воздуха, берут образцы воды, проверяют системы вентиляции и очистки воды. Также на место выехал прокурор Ленинского района Кемерова. В ведомстве сообщили, что в ходе проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства о безопасности и защите прав несовершеннолетних.

Фото: СК РФ по Кемеровской области

Новость об отравлении детей вызвала широкий резонанс в соцсетях. Пользователи пишут, что подобные случаи происходили в этом заведении и раньше. В отзывах в Google кемеровчане массово жалуются на излишнее хлорирование воды. Причем некоторым из подобных сообщений уже несколько лет.

- Ужас, а не сауна. Много хлорки, выжигает глаза от хлора.... – написал один из пользователей год назад.

- В последнее посещение очень сильно была вода в бассейне хлорированная, с детьми туда приезжать не советую! – сказано в другом отзыве.

- Для семейного посещения я бы не рекомендовал данную сауну... водичка в бассейне очень сильно хлорированная, - написал другой комментатор месяц назад.

Напомним, что в Кузбассе подобный случай произошел в бассейне «Олимпиец» в городе Мыски. В 2018 году 13 детей отравились хлорсодержащими дезинфицирующими средствами. По факту отравления было возбуждено уголовное дело. Кроме того, в кемеровском бассейне «Сибирь» в марте 2020 года произошла утечка хлорсодержащей жидкости. 30 человек были экстренно эвакуированы из бассейна, отравление ни у кого не подтвердилось.