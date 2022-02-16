Путин наградил орденами Мужества шестерых горноспасателей с шахты «Листвяжная»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шестерых горноспасателей с шахты «Листвяжная», пятеро из них награждены посмертно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что за мужество и отвагу, которые проявили россияне, исполняя служебный долг, награждены Александр Аникин, Евгений Земцев, Андрей Назаров, Олег Носанчук, Александр Заковряшин и Алексей Рылов.

Единственным выжившим во время поисковых работ на «Листвяжной» спасателем стал Александр Заковряшин. Сначала его вместе с другими посчитали погибшим, но он сумел выйти на поверхность спустя сутки пребывания в загазованной атмосфере горных выработок. Его нашли у выхода обессиленного, не способного уже самостоятельно передвигаться. Заковряшин является помощником командира взвода спасателей.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. Жертвами трагедии стал 51 человек, в том числе пятеро сотрудников МЧС, которые отправились за шахтерами, но также погибли под землей. После ЧП следователи арестовали девять человек от основного собственника шахты до работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности, халатности и злоупотреблении полномочиями.