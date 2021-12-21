В Кузбассе выписали из больницы единственного выжившего в шахте «Листвяжная»

Александра Заковряшина занесли в список погибших, но он сумел выбраться спустя сутки после аварии. Фото: пресс-служба АПК.

Во вторник, 21 декабря, на амбулаторное наблюдение из Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского был выписан горноспасатель Александр Заковряшин - последний из тех, кто оказался в списке пострадавших после аварии на кузбасской шахте «Листвяжная».

Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Там же уточняется, что здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил журналистам, что горноспасатель намерен вернуться к работе по окончании реабилитации. А пока через три месяца ему рекомендовано пройти диспансеризацию для контроля состояния здоровья

Напомним, что 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области в результате взрыва метана погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело.

Александр Заковряшин первоначально тоже считался погибшим, но ему удалось спастись спустя сутки после трагедии – помогло использование нескольких самоспасателей. Его нашли у выхода абсолютно обессиленного, не способного уже самостоятельно передвигаться.

- Бесконечно благодарен всем медикам, причастным к моему выздоровлению. Очень внимательный, ответственный и заботливый персонал! Здесь я чувствовал себя спокойно, и родные могли не переживать за мое состояние. Спасибо всем! Желаю каждому профессиональных успехов, здоровья и всех благ, - рассказал Александр Заковряшин.

По состоянию на вторник, на амбулаторном лечении сейчас продолжают находиться 29 пациентов (17 шахтеров и 12 спасателей). Всего с начала лечения сняты с наблюдения 77 пациентов (43 шахтера и 34 спасателя).

Тем временем спасатели ВГСЧ МЧС России продолжают откачку воды и контроль газовой обстановки на шахте «Листвяжная». На месте работают 12 человек, задействовано три единицы техники.

Продолжается и расследование уголовного дела Следственным комитетом России по факту аварии. Задержаны девять человек, в том числе глава «СДС» Михаил Федяев, гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев, технический директор той же компании, а также главный инженер шахты, директор шахты, его первый зам, начальник участка и два главных инспектора Сибирского управления Ростехнадзора. Всем им суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Вину никто из арестованных не признал.

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