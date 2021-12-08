«Шахтеры не успели включиться в самоспасатели»: бойцы ВГСЧ рассказали, что увидели в забоях «Листвяжной»

Бойцы ВГСЧ рассказали, что увидели в забоях «Листвяжной». Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

На шахте «Листвяжная» заканчиваются поисковые работы. Пока что ненайденным остается только один человек - из 51-го, которые погибли во время аварии, произошедшей 25 ноября 2021 года. Предпоследнего шахтера, поднятого на-гора только утром в среду, 8 декабря, нашли благодаря откачке воды.

- Поиск и ремонтные работы на шахте «Листвяжная» продолжаются круглосуточно. После восстановления вентиляции, мы можем уже ходить по штрекам без включения в респираторы, поэтому всю смену - шесть часов проводим под землей, ищем последнего шахтера. К настоящему времени просмотрели уже все выработки и откачиваем грунтовую воду. Кое-где в штреках ее по колено, где-то и глубже. Откачка уже помогла найти одного шахтера из числа пропавших без вести. Его придавило искореженным металлом. Воды откачали и заметили торчащую руку. Думаем, что и оставшегося скоро так вот найдем! - рассказали «КП» горноспасатели с «Листвяжной» на условиях анонимности.

Правда, уточнили наши собеседники, если шахтера нет под водой, тогда его придется искать под завалами, и в этом случае поиски могут затянуться очень надолго.

Горноспасатели уже могут работать в шахте без своих специальных респираторов. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Рассказали бойцы ВГСЧ и другие подробности катастрофы. В частности, спасатели отметили, что большинство погибших горняков не успели воспользоваться самоспасателями и погибли уже в первые мгновения после взрыва от баротравм и множественных переломов, когда ударная волна прокатилась по замкнутому пространству забоя. А те, кто выжил при взрыве, теряли сознание от ударов и травматического шока и быстро задыхались.

Однако окончательную причину смерти должна назвать судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, после взрыва метана на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и пять спасателей. Возбуждены два уголовных дела, задержаны пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадхзора.

По данным генпрокуратуры России, на шахте фальсифицировались данные датчиков метана, что и стало одной из причин трагедии.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших, и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты.

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