Спасатели подняли из шахты «Листвяжная» тело еще одного погибшего шахтера

Фото: Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ

Рано утром 8 декабря отделения ВГЧС подняли тело еще одного горняка, погибшего на шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в Telegram-канале «Цивилев. Live».

- Спасатели подняли из «Листвяжной» тело еще одного погибшего шахтера, - отметили власти Кузбасса.

Уточним, что днем 7 декабря спасатели обнаружили местоположение тел 13 погибших: 12 шахтеров и одного горноспасателя. Вечером их тела удалось транспортировать на поверхность. Таким образам за сутки были подняты 14 погибших. Под землей остается один человек, его поиски продолжаются.

Газовая обстановка в шахте сейчас стабильная, аварийные работы ведутся круглосуточно. В смену задействованы от четырех до шести отделений горноспасателей. Подразделения ВГСЧ МЧС России откачивают воду, отбирают пробы воздуха и восстанавливают вентиляционные сооружения.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после взрыва на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и пять спасателей. Возбуждены два уголовных дела, задержаны пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадхзора.