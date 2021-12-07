Спасатели обнаружили местоположение тел еще 13 погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Газовая обстановка в шахте стабильная.Фото: Светличный Вячеслав.

Горноспасатели на шахте «Листвяжная» в Кузбассе продолжают поиск тел погибших. Так, 7 декабря спасатели обнаружили местоположение тел 13 погибших. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник в экстренных службах. Кроме того, проводится поиск оставшихся двух погибших.

Власти Кузбасса сообщили, что на шахте «Листвяжная» осталось 890 метров необследованных горных выработок. Уточнили, что газовая обстановка в шахте стабильная. В смену задействованы от четырех до шести отделений горноспасателей. Подразделения ВГСЧ МЧС России круглосуточно откачивают воду, отбирают пробы воздуха и восстанавливают вентиляционные сооружения.

Проветривание аварийного участка и улучшение газовой атмосферы на шахте позволили горноспасателям провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтеров. Также 7 декабря на 12.00 по местному времени на лечении в стационарах Кузбасса находятся два человека, а именно один горноспасатель и один шахтер. На амбулаторном лечении - 96 пациентов, из них 54 шахтера и 42 спасателя. Сняты с амбулаторного наблюдения восемь пациентов - пять шахтеров и три спасателя.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и пять спасателей. На момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Также представитель шахты «Листвяжная» в Кузбассе ответил на слова горняков о заклеенных датчиках. Он заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть.

Кроме того, задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Отметим, что Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после ЧП. Также после аварии на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Вероятной причиной ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» стал взрыв метано-воздушной смеси. «Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты «Листвяжная».