Гособвинение обжаловало приговор экс-гендиректору ТРЦ «Зимняя вишня»

Суд установил виновность Вишневского в инкриминируемом ему преступлении. Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

Во вторник, 18 октября в Центральном районном суде Кемерова сообщили, что прокуратура подала апелляционное представление на приговор суда в отношении бывшего генерального директора и совладелеца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Напомним, суд 7 октября 2022 года приговорил его восьми годам лишения свободы со штрафом 21 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

- Приговор не вступил в законную силу, поступило апелляционное представление от прокурора, - сообщили в суде.

Отметим, в сентябре 2022 года в ходе судебных разбирательств Вишневский признался в даче взятки. Тогда прокуратура запросила для него в качестве наказания 10 лет лишения свободы и 490 млн рублей штрафа.

Рассмотрение уголовного дела в суде началось в ноябре 2020 года. Вячеслава Вишневского, который возглавлял тогда «Кемеровский кондитерский комбинат», обвинили в даче взятки в размере семи миллионов экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой. Это позволило реконструировать ТРЦ без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

В 2018 году, когда произошел пожар в «Зимней вишне», Вишневский жил в Испании. Он скрывался от следствия, его объявили в международный розыск. 6 марта 2019 года экс-гендиректора ТРЦ задержали в Польше и спустя год передали российской стороне.

Напомним, что в октябре суд вынес приговор по первому уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемыми по нему проходили восемь человек: руководство торгового центра, сотрудники фирмы, которая должна была осуществлять противопожарную безопасность, охранник ТРЦ и двое пожарных. Все они приговорены к лишению свободы на срок от пяти до 14 лет.

Еще одно уголовное дело, в котором фигурирует бывший начальник Главного управления МЧС России по Кузбассу Александр Мамонтов и начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы территориального управления МЧС Григорий Терентьев, также находится сейчас на стадии судебного следствия.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, 37 из них - дети.