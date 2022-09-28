Бывший гендиректор «Зимней вишни» признал вину во взятке главе Госстройнадзора в Кузбассе

Фото: Следственный комитет России.

Экс-гендиректор и совладелец сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Вячеслав Вишневский в ходе судебных разбирательств признал вину в даче взятки главе Госстройнадзора в Кузбассе. Прокуратура запросила для него в качестве наказания 10 лет лишения свободы и 490 млн рублей штрафа. В связи с признанием вины защита будет настаивать на смягчении приговора.

Рассмотрение уголовного дела началось в суде в ноябре 2020 года. Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки в размере семи миллионов экс-главе Госстройнадзора Танзиле Комковой, которой вынесли приговор в конце 2021 года.

Гособвинение считает, что это позволило Вишневскому реконструировать ТРЦ без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, но их не было. В свою очередь в пресс-службе центрального районного суда Кемерова уточнили, что Вишневскому на сегодняшний день продлен срок заключения в СИЗО до 28 декабря.

Отметим, что в конце октября суд вынес приговор по первому уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемыми по нему проходили восемь человек: руководство торгового центра, сотрудники фирмы, которая должна была осуществлять противопожарную безопасность, охранник ТРЦ и двое пожарных. Все они приговорены к реальному лишению свободы на срок от пяти до 14 лет.

Также на стадии судебного следствия находится дело по трагедии в «Зимней вишне», в котором фигурирует теперь уже бывший начальник Главного управления МЧС России по Кузбассу Александр Мамонтов и его подчиненный - начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы территориального управления МЧС Григорий Терентьев. Они обвиняются в халатности, которая привела к массовой гибели людей, а Мамонтов - еще и в растрате вверенных ему средств.

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