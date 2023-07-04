В Кемерове обвиняемые по делу об убийстве Веры Пехтелевой попросили оправдать их

В Кемерове обвиняемые по резонансному уголовному делу попросили суд о помиловании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четверо из пятерых обвиняемых сотрудников полиции Ленинского и Центрального УВД Кемерово, обвиняемых по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой ее бывшим парнем, попросили суд Заводского района вынести им оправдательный приговор.

Больше трех лет назад, в январе 2020 года в Кемерово 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший возлюбленный Владислав Канюс. Его в июле 2022 года приговорили 17 годам колонии строгого режима. Однако в ходе следствия были установлены важные обстоятельства произошедшего. Оказалось, что соседи жертвы, слышавшие шум в квартире, долго, набирая по телефону службу «112», не могли вызвать полицию. Они сделали не менее семи звонков, но полиция так и не приехала. Это подтверждено расшифровкой их звонков. А когда люди сами вскрыли дверь, было поздно, девушки была уже мертва.

Уголовные дела по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) были возбуждены в отношении двух бывших полицейских Ленинского УВД по Кемерово, не выехавших на помощь Пехтелевой, и трех сотрудниц Центрального УВД по Кемерово, которые не довели информацию, полученную от службы "112", до нарядов ППС, ДПС, Росгвардии.

Гособвинение запросило двум полицейским из Ленинского ОВД по 3,5 года колонии общего режима, а трем сотрудницам дежурной части из Центрального УВД - от 2,5 до 3,5 лет колонии общего режима.

Двое полицейских Ленинского УВД, а также две сотрудницы Центрального управления внутренних дел Кемерова попросили суд оправдать их по данному уголовному делу. Пятая обвиняемая от прошения о помиловании отказалась.