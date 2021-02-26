Что произошло в полиции Кемерова после убийства Веры Пехтелевой. ФОТО: кадр видеотрансляции КГСНД

Во время выступления на заседании городского совета народных депутатов начальник Управления МВД России по городу Кемерово прокомментировал ситуацию, связанную с резонансным убийством 23-летней Веры Пехтелевой.

Владимир Шкурко отметил, что после того, что случилось в январе 2020 года в общежитии на Ленинградском проспекте, начальник Главного управления назначил служебную проверку в отношении нескольких должностных лиц, допустивших халатность при поступлении сигнала. После того, как проверка завершилась, ее материалы передали в Следственное Управление СК РФ по Кемеровской области. Позже Следком возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции. Расследование уголовного дела о халатности в отношении двух сотрудников полиции рассматривается в суде.

- Мы не снимаем с себя вины за то, что произошло. В феврале прошлого года, до ограничительных мер, были собраны все дежурные, до которых еще раз был доведен алгоритм действия при поступлении сигнала. Но справочно могу сказать, что начальник отдела полиции «Ленинский» уже не работает в этом отделе, один из заместителей уволен — и это только то, что не коснулось уголовного преследования. Мы сделали соответствующие выводы, - подчеркнул Владимир Шкурко.

Напомним, дело об убийстве Веры Пехтелеой в январе 2020 года стало резонансным с началом судебных разбирательств. В отношении двух сотрудников полиции уголовное дело может быть переквалифицировано по более тяжелой части статьи о халатности, когда последствиями стала смерть одного человека. В отношении Владислака К., которого обвиняют в убийстве студентки, также возможно ужесточение пункта статьи. Пока же оба уголовных дела рассматриваются в суде.

Вера Пехтелева. ФОТО из личного архива, размещено с согласия Оксаны Пехтелевой

Вера Пехтелева, 23-летняя студентка, приехавшая в Кемерово из Киселевска, стала жертвой своего бывшего возлюбленного. Она хотела расстаться, однако Владислав был против. Когда она пришла, чтобы забрать вещи, он закрыл дверь и стал издеваться над девушкой. Крики слышали соседи – они звонили на номер 112 несколько раз. В последний – когда соседи сами взломали дверь и увидели труп. Только после этого приехала полиция.

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