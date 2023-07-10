В Кузбассе полицейские, обвиняемые в халатности по делу Веры Пехтелевой, получили условные сроки

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кемерове суд вынес приговор по громкому делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой, обвиняемым по которому проходили пятеро полицейских, не приехавшие вовремя на вызов. Все сотрудники были признаны виновными в халатности, повлекшей смерть человека, и приговорены к условным срокам.

Трагедия произошла в январе 2020 года. Вера Пехтелева приехала в общежитие к бывшему парню Владиславу Канюсу, чтобы забрать свои вещи, однако молодой человек стал удерживать девушку. Он забрал у бывшей возлюбленной телефон и начал жестоко ее избивать. Издевательства продолжались несколько часов. Соседи, слыша крики, звонили в полицию, однако оперативно сотрудники на место происшествия не приехали. В итоге соседи выломали входную дверь, но к тому моменту Вера уже была мертва.

После трагедии было возбуждено несколько уголовных дел. Владислава Канюса в июле 2022 года приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Второе дело – заведенное на сотрудников полиции – дошло до суда только сейчас. Подсудимых обвиняли в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Фигурантами дела стали 44-летний бывший начальник смены и 42-летний бывший старший оперативный дежурный дежурной части отдела полиции «Ленинский», а также 24-, 37- и 32- летние сотрудницы дежурной части УВД города Кемерово.

В СК РФ по Кемеровской области рассказали, что 42- и 41-летний полицейские, находясь на рабочем месте, получили ночью сигнал о том, что в одной из квартир в Ленинском районе происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Сотрудники зарегистрировали обращение, однако не отправили на место ЧП полицейских. Спустя некоторое время они получили повторный сигнал, но опять «не предприняли никаких мер реагирования». При этом фигуранты сообщили в УВД города Кемерово, откуда передавались данные сообщения, что не могут организовать выезд сотрудников, так как нет свободных групп задержания.

Гособвинение запросило двум полицейским из Ленинского УВД по 3,5 года колонии общего режима, а трем сотрудницам дежурной части - от 2,5 до 3,5 года колонии общего режима. В суде полицейские не признали вину. Четверо из пяти сотрудников, попросили вынести им оправдательный приговор.

В итоге все фигуранты получили условные сроки. Суд назначил 44- и 42-летним мужчинам и 37-летней женщине по два года лишения свободы условно, а 24- и 32-летним бывшими сотрудницам - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. При этом всем временно запретили занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов.

Также с МВД России была взыскана компенсация морального вреда в пользу двух потерпевших в сумме 1 млн рублей каждому. С подсудимых также взыскано по 30 тысяч рублей.

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