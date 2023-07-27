Осужденного по делу о пожаре в «Зимней вишне» экс-главу МЧС Кузбасса хотят лишить специальных званий и наград

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Приговор суда в отношении экс-главы управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева, которые проходят по делу о трагедии в «Зимней вишне», не вступил в силу в связи с его обжалованием обеими сторонами. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

Напомним, что 27 июня суд приговорил Мамонтова и Терентьева к 10,5 и 8,5 годам колонии общего режима, а также к штрафу в 900 тысяч и 120 тысяч рублей соответственно. Также фигурантов обязали выплатить компенсации каждому пострадавшему в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Сейчас приговор обжалуют стороны как обвинения, так и защиты. Так, государственный обвинитель запросил обоим подсудимым дополнительное наказание в виде лишения специальных званий, а Мамонтова хотят лишить еще и государственной награды. В свою очередь родственники погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» также подали апелляционные жалобы. Они считают приговор экс-главе управления МЧС и его подчиненному чрезмерно мягким, а суммы компенсации морального вреда заниженными.

В суд поступили еще две апелляционные жалобы. Адвокаты подсудимых говорят о необходимости отмены приговора и оправдания фигурантов. Представитель гражданского ответчика - МЧС РФ – высказал позицию о невиновности подсудимых и, соответственно, необоснованном удовлетворении судом гражданских исков.

- Сторонам предоставлено право на принесение своих возражений. Кроме того, подсудимыми заявлены ходатайства о дополнительном ознакомлении с материалами дела, которые подлежат разрешению судом, - сообщили в Центральном районном суде.

Напомним, что бывший начальник МЧС Кузбасса и начальник надзорного отдела были признаны виновными в халатности, которая повлекла гибель людей. Следствием и судом установлено: они не проверили пожарную безопасность в торговом центре «Зимняя вишня», после чего там случился пожар, в котором погибли 60 человек, 37 из которых были дети. Мамонтов также был признан виновным в растрате, а Терентьев - в мошенничестве в особо крупном размере.

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