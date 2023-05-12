МЧС России выступило в защиту Александра Мамонтова, обвиняемого по делу «Зимней Вишни»

Александр Мамонтов в зале Центрального районного суда Кемерова. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В пятницу, 12 мая, в Центральной районном суде Кемерова, в рамках заседания по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» по видеосвязи выступили представители правового департамента МЧС России Дмитрий Теньков и Владимир Царев. Сотрудники департамента полностью отрицают обвинения прокуратуры в халатности бывшего руководителя регионального МЧС.

Также Дмитрий Теньков на судебном заседании заявил, что МЧС России считает, что те гражданские иски, которые были поданы потерпевшими, не имеют юридической силы, а потому не подлежат удовлетворению.

- Надо учесть, что моральный вред, причиненный правомерными действиями, не подлежит компенсации. В рамках уголовного дела было выявлено достаточно аргументов и обстоятельств, говорящих об отсутствии вины руководителей регионального МЧС, - отметил в своем выступлении Дмитрий Теньков.

В марте текущего года стало известно о поступивших в дело исках от восьмерых потерпевших, общая сумма требований составила 42 млн руб.

Напомним, ранее сторона защиты, попросила оправдать бывшего руководителя Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, которого обвиняют в халатности по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Сам Александр Мамонтов также отрицает эти обвинения в свой адрес

- Я не только не знал, но и не мог знать о наличии на объекте ТРЦ нарушений требований пожарной безопасности. Более того, я не обладал полномочиями остановить эксплуатацию «Зимней Вишни», применить меру в виде временного запрета деятельности, - подтвердил Александр Мамонтов.

Он также отметил, что плановая проверка торгового центра была назначена на 2020 год, а организовывать внеплановую проверку по закону он не имел права.

Напомним, что Александра Мамонтова обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (по ч. 3 ст. 293 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По этому же уголовному делу проходит бывший главный начальником отдела надзора по городу Кемерово Григорий Терентьев. Ему вменяется халатность (ст. 293 ч. 3 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 293 и ч. 3 ст.159 УК РФ).

Ранее представитель гособвинения попросил суд приговорить экс-главу МЧС по Кузбассу к 14 годам лишения свободы, бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове - к 10 годам. Прокурор также попросил назначить фигурантам уголовного дела штрафы: 900 тысяч рублей и 120 тысяч рублей соответственно.

По версии следствия, чиновники с 2017 года не проверяли ТРЦ «Зимняя вишня» на соблюдение требований пожарной безопасности. Их халатность привела к возгоранию и гибели людей. Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, он унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

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