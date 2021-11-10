Всему виной алчность: суд в Кемерове завершил оглашение приговора по первому делу о пожаре в «Зимней вишне»

Три с половиной года назад в пожаре погибли 60 человек. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Судебное разбирательство по первому делу о пожаре в «Зимней Вишне» длилось около двух с половиной лет. Сегодня, 10 ноября судья завершил оглашение приговора по самому объемному и громкому делу в области. Во время судебного расследования было опрошено более семисот человек. Объем дела насчитывает почти пятьсот томов, а приговор составляет более 1200 листов. Судья начал его оглашение еще 30 сентября, а 29 октября были названы сроки наказания восьми фигурантам, среди которых представители компании-собственника ТРЦ, охранник, компания, которая обслуживала пожарную сигнализацию в здании и пожарные. Обвиняемые получили от 5 до 14 лет колонии общего режима. Однако на этом резолютивная часть приговора не закончилась, и суд продолжил оглашение сумм, которые выплатят потерпевшим в качестве компенсации морального вреда. Так 8 ноября суд обязал МЧС РФ выплатить по 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших при пожаре. А 9 ноября судья сообщил, что с компаний, где работали осужденные, будут взысканы компенсации семьям погибших. В общей сложности родственники получат по одному миллиону рублей.

Стоит отметить, что восемь человек, которые проходили по этому уголовному делу, четверо находились все это время в СИЗО. Еще четверо находились под домашним арестом, сегодня, 10 ноября на заседание они приехали с вещами. В последний день оглашения все, присутствующие слушали приговор стоя. Суд продолжил зачитывать суммы, которые будут взысканы в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда. Судья называл суммы от пяти до 25 тысяч рублей. В пользу различных организаций, которые арендовали помещения в «Зимней вишне», суд взыщет более крупные суммы. В частности, одна из компаний получит более 92 миллионов рублей. Также судья отказал в удовлетворении части исков от организаций и гражданских лиц. Кроме того, судья отменил аресты с имуществ осужденных.

К тому же, суд огласил принятое 30 сентября 2021 года частное постановление, которое адресовано руководству МЧС России. Отмечено, что отсутствие надлежащего контроля со стороны органов пожарного надзора ГУ МЧС РФ по Кемеровской области привело к тому, что нарушения противопожарных требований были своевременно не выявлены и не пресечены. Суд сообщил, что положительная оценка действий пожарных, которую дали отраслевые эксперты, основана на неверном истолковании норм действующего законодательства.

- Суд считает, что отсутствие надлежащей системы подготовки, обучения сотрудников МЧС РФ, преподавание основ противопожарной безопасности, основанное на искаженном понимании норм действующего закона, неверное толкование норм права, приводят к неквалифицированным и неправомерным действиям сотрудников МЧС РФ, что противоречит целям данного органа государственной власти и ставит под угрозу жизни и здоровью граждан, - сообщил судья.

Кроме того, судья постановил довести до сведения врио министра РФ по делам гражданской обороны и ЧС Чуприяна Александра выявленные обстоятельства, которые поспособствовали совершению преступлений. О принятых мерах, согласно постановлению, следует сообщить суду в течение трех месяцев.

- Полагаю, что к этим ужасающим последствиям привела алчность. Поэтому предлагаю всем осмыслить провозглашенный приговор. Подумать. И принять решение относительно не только его обжалования или не обжалования. Но и своей жизни в целом, - добавил судья.

После окончания заседания присутствующих попросили покинуть зал суд, в котором должны были остаться только адвокаты и осужденные. Пожарные Генин и Бурсин успели на последок обнять своих жен.

Супруги Генины нежно простились друг с другом в зале суда. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Оценка гособвинения

Старший прокурор первого отдела управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры России Александр Коробейников сообщил, что гособвинение удовлетворено приговором суда.

- Данная трагедия глубоко затронула не только Кемерово, но и всю Россию. Суд, исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, сделал вывод о виновности подсудимых в инкриминируемых им преступлениях, в полном объеме согласился с квалификацией, предложенной гособвинением, и назначил наказание, близкое к максимально возможному. Приговором мы удовлетворены. Вместе с тем, окончательный вывод о его законности, как и возможности обжалования, можно будет сделать лишь после ознакомления с текстом, - сообщил Александр Коробейников.

Напомним, что адвокаты осужденных по делу в «Зимней вишне» пожарных будут добиваться оправдания. Одна из адвокатов отметила, что более трех лет изучала это дело и пришла к убеждению, что пожарные действовали на пределе своих возможностей и сделали все, что смогли в тех обстоятельствах, и никаких норм не нарушали.

Кроме того, родственники погибших, жены Андрея Бурсина и Сергея Генина, представители СМИ ожидали, когда выведут осужденных из зала суда. Однако судебные приставы сообщили, что всем присутствующим нужно будет выйти за стеклянную дверь.

Присутствующих попросили уйти, чтобы вывести из зала суда осужденных. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Как только начали выводить осужденных по одному. Родственники погибших стали кричат через двери: «Убийцы детей, чтобы посдыхали вы все!», «И Бурсин, и Генин - убийцы!».

После потерявшая в пожаре дочь и внуков, прокомментировала приговор.

- Они сейчас отсидят там год и выйдут, будут дышать, радоваться жизни, солнцу, небу. А тут каждое утро просыпаешься, до сих пор ждешь, что тебе позвонят. Приговор неправильный. Надо было по максимуму давать, - сообщила родственница.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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