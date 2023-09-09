Как в Кузбассе прошел второй день голосования

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе завершился второй день голосования. Напомним, что в течение трех дней жители области выбирают губернатора, депутатов Законодательного Собрания, а в 11 муниципалитета также идут выборы в органы местного самоуправления. Пока избиркомы подводят итоги по явке, «Комсомолка» собрала самые яркие моменты второго дня голосования.

Сегодня на избирательных участках традиционно была организована разнообразная культурная программа. В школах, где расположены участки, прошли концерты, мастер-классы, соревнования, эстафеты и выставки. Юные жители ж.р Ягуновский предложили избирателям присоединиться к патриотическим акциям «Полевая почта» и «Арт-мастерская». Каждый желающий мог написать письмо участникам СВО, нарисовать рисунок, а также вместе с волонтерами сплести браслеты-обереги и сделать окопные свечи. Уже завтра, 10 сентября, школьники отправят все письма, посылки, обереги и свечи по месту назначения.

Фото: пресс-служба АПК.

На многих избирательных участках жители могли не только проголосовать, но и пройти медицинские обследования. Для избирателей работали маммографы, флюорографы, стоматологические передвижные комплексы, выездные пункты вакцинации. Также можно было сделать УЗИ, ЭКГ и сдать кровь на сахар. Кузбассовцы воспользовались возможностью бесплатно и без предварительной записи пройти мини-диспансеризацию.

Фото: пресс-служба АПК.

В голосовании принимают участие известные спортсмены, знаменитые кузбассовцы. На участки сегодня пришли олимпийский чемпион и почетный гражданин Кемеровской области Вячеслав Иваненко, Герой Кузбасса и почетный гражданин Кемеровского района Сергей Полико. Также выполнил свой гражданский долг серебряный призер зимних Олимпийских игр, президент региональной федерации лыжных гонок Александр Бессмертных.

А в Осинниках на участке были замечены необычные избиратели – Евгений и Евгения Смердины пришли на выборы в свадебных нарядах сразу после церемонии бракосочетания. Далеко ходить молодоженам не пришлось, ведь избирательный участок №800 расположен в здании ЗАГСа. Супруги уверены, что сделали правильный выбор.

- Считаем, что проголосовать должны все жители округа и Кузбасса, ведь мы выбираем будущее – нашего губернатора и депутатов, - считают молодожены.

Фото: пресс-служба АПК.

В Кемерове тоже сразу несколько пар молодоженов решили совместить день бракосочетания и избирательный процесс. Так поступили Дмитрий и Татьяна Медведевы из Лесной Поляны, Евгений Писарев и Дарья Серова из Центрального района, Анна и Александр Уваровы из Рудничного района.

Избиратели, которые не могут прийти на участок, голосовали на дому. Сегодня свой гражданский долг выполнил участник Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Эдуард Адамянцев. После ранения он был эвакуирован в Кузбасс, который стал для него второй Родиной. 95-летний ветеран отметил, что никогда в жизни не пропускал выборы.

Фото: администрация г. Кемерово.

С ним согласна Прасковья Петровна Крупская – она также сегодня голосовала на дому. Участнице Великой Отечественной войны в этом месяце исполнится 100 лет! Прасковья Петровна в годы войны работала военным медиком, участвовала в обороне Ленинграда, освобождении Белоруссии и Эстонии.

Фото: администрация г. Кемерово.

Напомним, если кузбассовцы по уважительным причинам не могут прийти на участок, им следует обратиться в участковую избирательную комиссию по телефону до 14:00 воскресенья, 10 сентября. В таком случае ее сотрудники придут на дом.

По последним данным, явка избирателей в Кузбассе составила 60,67% - такую информацию обнародовал Избирком региона в 15.00. Голосование продолжится завтра, 10 сентября.