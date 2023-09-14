В Кемерове отопительный сезон стартует 18 сентября

Фото: архив "КП" Фото: Антон ФОКИН

В понедельник, 18 сентября, в Кемерове начнется отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Анисимов сегодня, 14 сентября. Документ опубликован на сайте мэрии.

В нем говорится, что с 15 сентября теплосетевые компании должны обеспечить циркуляцию теплоносителя в магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, а с 18 сентября – начать подачу тепла. Первыми отопление получат объекты социальной сферы: детские сады, школы, больницы и другие учреждения с круглосуточным пребыванием людей. После этого отопление начнут подавать в жилые дома, в постановлении уточняется, что это будет 19 и 20 сентября.

Фото: администрация г. Кемерово.

- Ночами уже довольно холодно, при этом днем – практически летняя температура воздуха. Синоптики считают, что так может продлиться до первой декады октября, а потом возможно резкое похолодание со снегом. Поэтому совместно с ресурсниками договорились о постепенной подаче тепла на следующей неделе, чтобы было время отрегулировать режимы и настроить системы отопления в каждом доме и квартире, - объяснил свое решение о начале отопительного сезона мэр города Дмитрий Анисимов.

С понедельника в областном центре начнет работу горячая линия Жилкомцентра. О любых проблемах, связанных с включением отопления, жители города смогут сообщать по номеру 31-23-32.

Напомним, что решение о начале отопительного сезона принимают главы территорий. При этом, по закону, тепло должно начать поступать в дома, если среднесуточная температура держится ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. В прошлом году в Кемерове отопление дали 15 сентября, а в 2021 году - 13 сентября. Этой осенью погода в регионе стоит теплая. По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, до конца недели в Кузбассе будет наблюдаться «бабье лето». В ночные часы основной температурный фон составит +2... +7 градусов, днем около +15... +20.

Напомним, что многие муниципалитеты Кузбасса уже сообщили о начале отопительного сезона. Так, в числе первых - с 15 сентября - тепло начнут давать в Новокузнецке и Киселевске. В Мысках и Юрге отопление включат 18 сентября.