В Кемеровской области педофил заманил конфетами и убил двух школьниц. Рассказываем, как защитить своего ребенка

Почему дети идут на поводу у таких взрослых? Фото: vk.com/id199549236

7 сентября в Киселевске в Кемеровской области нашли тела двух пропавших 10-летних школьниц. В их изнасиловании и убийстве подозревают 41-летнего педофила Виктора Пестерникова, ранее привлекавшегося по тому же преступлению 10 лет назад. Он признался в убийстве девочек и показал, где спрятал тела. «Комсомолка» поговорила с психологом и выяснила, почему дети идут на поводу у таких взрослых и как защитить своего ребенка.

Каждый родитель рассказывает детям страшилки про взрослых, которые заманивают и крадут детей. Но почему-то это не работает: и мальчики с девочками все равно следуют за дядями посмотреть на животных или съесть вкусняшку. Ульяна и Настя из Киселевска тоже попались на эту уловку: педофил купил им в магазине семечки, чтобы девочки покормили голубей, а затем привел их в заброшенный дом.

Ребенок должен понимать, что не каждый взрослый - это авторитет. Фото: кадр из видео

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ОПАСНОСТИ?

Главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Анна Портнова считает, что у такого поведения среди детей есть три объяснения:

1. Детям с раннего возраста внушают, что взрослых нужно слушать, а отказывать старшим нельзя.

2. У маленьких детей импульсивное поведение: если им предложить что-то интересное или отвлечь разговорами, они не успеют обдумать, куда идут и чем это грозит.

3. В 10-летнем возрасте дети не должны гулять одни. Со стороны взрослых должен быть постоянный контроль. Нужно отслеживать, во сколько они вышли в школу, когда туда пришли, с кем пошли гулять и куда.

Плюс, чем больше группа детей, тем меньше у них контроль за поведением. Логика такая: если подружка не боится, то и мне не нужно — мы же все равно вдвоем.

— Как же защитить своего ребенка? Нужно внушать с раннего возраста, что доверять можно только самым близким. Если взрослый делает то, что тебе не нравится, ты всегда должен ему сказать: «Нет, я не хочу» — ничего в этом страшного нет. Это должно быть лейтмотивом в воспитании ребенка, — убеждена детский психиатр Анна Портнова.

Специалист советует разработать алгоритм, которого ребенок будет придерживаться в таких ситуациях. Например, если взрослый не отстает даже после слова «Нет», нужно закричать «На помощь», побежать в ближайший магазин, банк или другое учреждение и сказать, что этот человек тебя обижает. Никогда не нужно бояться обратиться за помощью. Это должно защитить ребенка.

Дети не всегда могут оценить ситуацию, если их убалтывают или предлагают вкусняшки. Фото: кадр из видео

Кроме того, ребенок должен понимать, что у него есть личные границы. Целовать и обнимать его могут только родители, братья и сестры. И то, если ребенку этого хочется.

– В любом случае контроль и связь с родителями – решающие факторы для безопаности ребенка. Важно, чтобы взрослые разработали свою системы: звонили, писали, фотографировали. Только так можно быть уверенным, что ребенок не попадет в подобную ситуацию, – резюмирует эксперт.

ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЕ

— Педофилы начинают рассматривать ребенка как сексуальный объект, потому что со взрослыми партнерами не происходит удовлетворения. На такие преступления их толкает еще и отсутствие контроля над своими желаниями, но это уже особенности личности, — объясняет Портнова.

Сегодня после этой истории в Кемерово в Совете Федераций предложили ужесточить наказания для педофилов: пожизненное заключение или химическую кастрацию. Главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы уверена, что ужесточение законодательства — правильное решение.

— Мне кажется, что должно быть жесткое наказание в этих случаях. Как и за другие формы насилия: не обязательно сексуального и в отношении детей, — подытожила Анна Портнова.

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