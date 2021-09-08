Одна из убитых педофилом кузбасских школьниц стала третьим погибшим в семье ребенком

Девочки были подружками и погибли вместе. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Многих неравнодушных людей сейчас волнует вопрос, почему школьницы так легко пошли с мужчиной, который угостил их сладостями. «Комсомолка» нашла на него ответ, пообщавшись с двумя знакомыми семьи одной из девочек.

Женщины рассказали нам, что школьница росла в многодетной семье: мама девочки, любительница выпить, рожала ребятишек по принципу «дал бог зайку, даст и на лужайку». Сама она особых усилий к появлению «лужайки» не прикладывала: частенько уходила в запои, оставляя детей на произвол судьбы. В итоге двое уже погибли: один захлебнулся молоком, второго избили до смерти. Девочка, оставшаяся за старшую, заботилась о младших ребятишках как могла: порой им нечего было есть, и она побиралась в школе и приносила эту еду домой.

Поэтому не удивительно, что добренький дядя Витя, угостивший десятилетнюю девочку конфетами, семечками, газировкой, которые она видела редко, вызвал у нее доверие.

Теперь проверкой обстановки в семье девочек займется следствие.

Напомним, по подозрению в убийстве школьниц задержан 41-летний Виктор П., ранее судимый за насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетним. Он уже признался, что задушил школьниц, предварительно надругавшись над ними. В настоящее время с ним работают следователи. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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