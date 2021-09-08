«Это трагедия для всех родителей»: жители Киселевска несут цветы и мягкие игрушки к школе, где учились две убитые девочки

Первоначально стихийный мемориал образовался на крыльце школы, где учились девочки. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Жители Киселевска, где накануне нашли убитыми двух пропавших без вести школьниц - учениц пятого класса, организовали стихийный мемориал памяти девочек. Две десятилетние подружки стали жертвами педофила, который угостил их сладостями и пообещал купить еще.

Местные жители и волонтеры, участвовавшие в поисках, несут к школе цветы, свечи, мягкие игрушки со вчерашнего дня. Сперва стихийный мемориал образовался на крыльце учебного учреждения, сегодня руководство школы выделило несколько столов, которые установили во дворе, и на них все и перенесли.

Трагедия объединила всех жителей Киселевска. Одна из местных жительниц вместе со своей внучкой, которая обучается в Прокопьевске, пришли к мемориалу и поделились своими переживаниями с «КП».

- Соболезнуем. Его кастрировать надо. Оберегаем своих, говорим, чтобы не подходили к чужим, ничего не брали, - в слезах ссказала пожилая женщина.

Также к стихийному мемориалу пришла жительница, которая участвовала в поисках погибших девочек. Женщина рассказала, что узнала о случившемся в социальных сетях и сразу же после работы отправилась на поиски школьниц.

-Не было сомнений учавствовать или нет. Было большим удивлением, что очень много неравнодушных людей. Все разного возраста, жители приезжали семьями, очень много молодежи. Всех распределили по точкам города. Было страшно, прочесали все жуткие места. Это трагедия для всех родителей не только для нашего города, - отметила горожанка.

Она добавила, что после случившегося провели с детьми беседы. В семьях после трагедии возросло общение и тепло между родителями и ребятишками.

Стихийный мемориал перенесли на столы, установленные на школьном дворе. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Напомним, по подозрению в убийстве школьниц в Киселевске накануне задержали 41-летнего Виктора П. Мужчина был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Его личность установили по камерам видеонаблюдения, запечатлевшим, как он покупает девочкам лакомства, а потом уводит их прочь. Когда его задержали, он поначалу отнекивался, пытаясь уверить полицейских, что просто угостил девчушек, а потом они разошлись, но затем все же признался, что надругался над ними и задушил. Тела обеих девочек были найдены в частном заброшенном доме, где их спрятал педофил.

В настоящее время с задержанным работают следователи, устанавливают все обстоятельства преступления в рамках уголовного дела «Убийство двух малолетних лиц».

Также возбуждено второе уголовное дело в отношении должностных лиц надзорных органов, которые допустили халатность: после освобождения Виктор П. должен был находиться под административным надзором до 2027 года, однако после переезда в другой город его потеряли из виду и особо не спешили искать.

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