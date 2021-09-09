Педофилу, убившему двух кузбасских школьниц, предъявили обвинение

Прошло судебное заседание по делу об убийстве двух кузбасских школьниц.

В суде Центрального района города Кемерово прошло судебное заседание по делу об убийстве двух кузбасских школьниц. Обвинение в расправе предъявлены 41-летнему Виктора П., ранее судимому за насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетним. Мужчина сознался, что 7 сентября 2021 года задушил девочек, предварительно надругавшись над ними.

По записям с камер видеонаблюдения установили, что девочки ушли вместе с обвиняемым, который купил им сладости. Его задержали. Мужчина сознался, что 7 сентября 2021 года он задушил девочек, предварительно надругавшись над ними.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому. Следствие выступает с ходатайством об аресте обвиняемого. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, малолетних».

Также второе уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц надзорных органов, которые допустили халатность. Они должны были вести административный надзор за педофилом, вышедшим на свободу до 2027 года, но после переезда в другой город его потеряли из виду.