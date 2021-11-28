Горный мастер «Листвяжной» ценою своей жизни спас около 10 человек

Геннадий Белошкурский с дочерью. Фото: соцсети.

Горный мастер «Листвяжной» 48-летний Геннадий Белошкурский после аварии на шахте спас несколько своих коллег, но сам погиб, надышавших углекислым газом. Об этом рассказал один из коллег горняка.

По его словам, взрыв произошел настолько сильный, что людей, сидевших на трансформаторе, снесло на несколько метров. Многие из них потеряли сознание. Геннадий Белошкурский начал приводить горняков в чувство и говорить, чтобы они включались в спасатели и выходили на поверхность.

- Все, кто сидел за трансформатором, вышли, а кто сидел на трансформаторе – нет. И когда они обернулись через некоторое время, то также не увидели горного мастера, который всех приводил в чувство и заставлял выходить на-гора. Получается, он со всеми разговаривал, сам не включившись в самоспасатель. Возможно, он надышался СО в это время, - сообщил горняк.

Горный мастер остался приводить в чувство людей, хотя мог уйти. Фото: скриншот переписки.

Дочь Геннадия Белошкурского рассказала, что её отец отдал свой самоспасатель другому горняку.

- Мой отец спас 10-х людей, которые благодаря ему вышли на поверхность. Отдал свой самоспасатель, потому что человек не смог включить свой, - сказала она.

Тело погибшего горняка уже подняли на поверхность, сообщили пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в интервью программе «Соловьёв Live» рассказал, что в первые 30 минут после взрыва, пока на место ехали горноспасатели, шахтеры сами помогали своим товарищам выходить на поверхность.

- Это тоже подвиг, и он требует отдельного осмысления. Мы сейчас всё это изучаем. Считаем, что каждый, кто пошел помогать своему товарищу — настоящий герой. И наша задача — выяснить про каждого человека, кто оказывал такую помощь, — рассказал Сергей Цивилев.

мужчина пожертвовал своей жизнью ради других. Фото: скриншот переписки

ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошло утром в четверг., 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей. Тело Геннадия Белошкурского было поднято на поверхность вечером 27 ноября. Рядом с погибшим героем были найдены еще четыре человека - это Евгений Мавельянов, Антон Трофимов, Андрей Чувашов и Александр Петров, которому он отдал свой самоспасатель. Все погибшие работали на участке №5.

По последним данным в стационарах региона находятся 64 человека, четыре из них 4 в тяжелом состоянии. Еще 12 человек наблюдаются амбулаторно. Возбуждены два уголовных дела в отношении руководства шахты и инспекторов Ростехнадзора. Все пятеро арестованы на два месяца.