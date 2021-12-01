Комиссия Ростехнадзора проверит сообщения о заклеенных датчиках газоанализаторов на шахте «Листвяжная»

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Информация намеренном повреждении датчиков газа на шахте «Листвяжной» будет проверена в ходе работы Комиссии по техническому расследованию причин аварии, сформированной Ростехнадзором. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль в своем телеграм-канале.

- Сообщения о намеренном повреждении датчиков газа, опубликованные в СМИ после аварии на шахте «Листвяжная» со ссылкой на заявления работников шахты и родственников погибших, являются законным основанием для проведения проверки, - сообщил он.

При этом он добавил, что исправность оборудования контролировалась в ходе проверок инспекторами Сибирского управления Ростехнадзора, и случаев массового выхода из строя как стационарных, так и персональных датчиков зафиксировано не было.

Также, по его словам, в ведомство не поступало сообщений о фактах намеренного повреждения датчиков контроля газа на угольных шахтах Кузбасса. В таком случае была бы инициирована внеплановая проверка, и работа предприятия, где были нарушения, могла бы быть временно приостановлена.

Напомним, что после аварии на «Листвяжной» шахтеры сообщили, что датчики газоанализаторов по приказу руководства изнутри проклеивали скотчем, чтобы сбить значения за счет снижения преступающего внутрь прибора объема воздуха. В ответ представители шахты рассказали, что вскрыть газоанализаторы без специального ключа невозможно, а также, что датчики тестируются перед каждым спуском под землю.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более 90 человек. Возбуждены два уголовных дела, задержаны пять человек. Вероятной причиной ЧП стал взрыв метано-воздушной смеси.