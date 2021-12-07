Следственный комитет России опубликовал видео с шахты «Листвяжная» после аварии

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовали видео с шахты «Листвяжная», где 25 ноября произошел взрыв. Ролик размещен на официальном канале ведомства в YouTube.

- Следственные действия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, - сказано в описании видео.

На кадрах работники следственной группы изучают документацию, показатели датчиков метана, осматривают оборудование.

Напомним, что взрыв метано-воздушной смеси на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Под землей находились 285 человек, большинство из них вышли на поверхность. В результате аварии погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Тела 15-ти из них до сих пор остаются под землей. Аварийные работы ведутся круглосуточно, они осложняются газовой обстановкой. Возбуждено два уголовных дела.