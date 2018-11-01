2018-11-01T19:38:49+03:00
Общество

Победительницей конкурса «Мисс Кузбасс 2018» стала участница №1

В Новокузнецке выбрали «Мисс Кузбасс 2018»
Екатерина РОМАНОВА
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К Новокузнецке выбрали "Мисс Кузбасс"К Новокузнецке выбрали "Мисс Кузбасс"Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке завершился конкурс «Мисс Кузбасс» и названы имена победительниц. Главная корона конкурса досталась жительнице города Новокузнецка.

Грандиозный концерт, прошедший вечером в четверг в новокузнецком ДК «Алюминщик» в честь окончания конкурса «Мисс Кузбасс 2018», завершился. По традиции участницы конкурса выходили на сцену в нескольких нарядах – легких девичьих платьицах, купальниках, сезонной и повседневной одежде и, конечно же, в вечерних нарядах. Каждая, безусловно, была достойна короны, но титул «Мисс Кузбасс» и возможность представлять регион на национальной конкурсе «Мисс Россия» достались новокузнечанке Юлии Нагих.

- Конечно же, я, как и все, надеялась на победу, но все таки она стала приятной неожиданностью, - призналась Юлия после победы.

Мисс Кузбасс Юлия Нагих и две вице-мисс - Дарья Серикова и Алена Пичужкина. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Мисс Кузбасс Юлия Нагих и две вице-мисс - Дарья Серикова и Алена Пичужкина.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Фото: Екатерина РОМАНОВА

Титул первой вице-мисс – у Дарьи Сериковой, а лента второй вице-мисс украсила плечи Алены Пичужкиной.

Титул «Мисс «Комсомольская правда достался Диане Винтер – именно ее вы, наши читатели, признали самой красивой девушкой. Примечательно, что все победительницы представляют один город – Новокузнецк.

Мисс "Комсомольская правда" Диана Винтер

Мисс "Комсомольская правда" Диана Винтер

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