2018-11-08T13:24:28+03:00
Общество

Кузбассовцы сняли на видео пришедшего на разрез медведя

Косолапый гость гулял возле бытовок в районе Междуреченска
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео vk.comФото: кадр видео vk.com
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Видео с гуляющим рядом с бытовками медведем сняли работники одного из разрезов, расположенных в районе Междуреченска.

Косолапый гость заглянул на территорию разреза и принялся прохаживаться рядом с бытовками, то ли в поисках лакомства, то ли просто от скуки. Очевидец, снявший видео, предпочел не выяснять цель визита медведя на разрез и наблюдал за ним из автомобиля. Косолапый же, побродил около бытовок, поразгребал лапой снег, осмотрелся и покинул территорию разреза. Тем более, что собаки, охраняющие бытовки, к тому времени уже изошлись лаем.

Медведь на междуреченском разрезе.Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск"

- Разрез находится далеко от черты города, тем не менее, экипажи Росгвардии Междуреченска получили дополнительные инструктажи на случай встречи с медведем, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Напомним, это не первый случай, когда медведи выходят к людям. Нынешнее лето выдалось неурожайным на орехи и ягоды, а территория естественного обитания медведей уменьшается, поэтому косолапые вынуждены идти туда, где можно чем-нибудь поживиться. Так, недавно очевидцы в Киселевске сняли на видео бегающего по городу медвежонка.

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