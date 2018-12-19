2018-12-19T09:19:13+03:00
Общество

Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера

С Валерием Титенко простятся 20 декабря
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Цивилев выразил соболезнования родным и близким актера Валерия ТитенкоСергей Цивилев выразил соболезнования родным и близким актера Валерия Титенко
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Губернатор Кемеровской области выразил соболезнования родственникам умершего на детском утреннике актера Валерия Титенко. Прощание с известным артистом состоится 20 декабря.

«Уход талантливого, творческого человека, полного новых идей и нереализованных планов – это большая утрата для культуры Кузбасса. Светлая память о Валерии Федоровиче навсегда сохранится в сердцах поклонников его таланта, всех, кто знал этого замечательного человека», – отметил Сергей Цивилев.

Губернатор поручил оказать семье Валерия Титенко необходимую помощь. Прощание с мастером сцены состоится в 11.00 20 декабря.

Валерий Титенко работал в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва с 1986 года. В 1994 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.

Ведущий актер театра был задействован во многих постановка. В его репертуаре была и классическая оперетта, и современные произведения, и спектакли для детей.

Несмотря на недавно перенесенную сложную операцию на сердце, Валерий Титенко не оставил работу – он трудился с полной отдачей, не жалея себя. Смерть застала его за работой – 18 декабря Валерий Титенко играл роль Деда Мороза на утреннике в детском саду. Во время представления ему внезапно стало плохо – он упал навзничь и больше не смог встать. Приехавшие на место врачи скорой помощи пытались его спасти, но актер умер по дороге в больницу.

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«Перед допуском к работе Дедом Морозом они должны обязательно пройти осмотр терапевта, кардиолога и психиатра. Деды Морозы без медицинского допуска к работе на утренниках в школах и детсадах допущены не будут», – пишут «Бузотеры». (подробности)

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