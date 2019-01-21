Более 62 тысяч кузбассовцев окунулись в крещенские купели

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-21T10:31:04+03:00

В крещенских купелях в этом году окунулось в три раза больше кузбассовцев, чем в прошлом Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Число нырнувших в проруби стало рекордным за последние несколько лет

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В этом году кузбассовцы установили рекорд по числу окунувшихся в прорубь на Крещение. В массовых купаниях приняли участие более 62 тысяч человек.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, во время празднования Крещения в этом году специалисты не зафиксировали происшествий. Всего в купели окунулись более 62,5 тысячи человек. Такому рекордному количеству желающих окунуться в прорубь, без сомнения, способствовала теплая погода, которая установилась в Кемеровской области на прошедших выходных.

Как сообщала «Комсомольская правда», ритуал окунания в прорубь совершил и губернатор Сергей Цивилев – он окунулся в купель в селе Елыкаево. Также в кузбасскую иордань окунулся известный юрист и бывший детский омбудсмен Павел Астахов. Всего на территории области было организовано 55 мест для массовых купаний.

В прошлом году на Крещение в прорубях искупались более 17 тысяч жителей региона.