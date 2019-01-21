2019-01-21T10:31:04+03:00
Общество

Более 62 тысяч кузбассовцев окунулись в крещенские купели

Число нырнувших в проруби стало рекордным за последние несколько лет
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В крещенских купелях в этом году окунулось в три раза больше кузбассовцев, чем в прошломВ крещенских купелях в этом году окунулось в три раза больше кузбассовцев, чем в прошломФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В этом году кузбассовцы установили рекорд по числу окунувшихся в прорубь на Крещение. В массовых купаниях приняли участие более 62 тысяч человек.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, во время празднования Крещения в этом году специалисты не зафиксировали происшествий. Всего в купели окунулись более 62,5 тысячи человек. Такому рекордному количеству желающих окунуться в прорубь, без сомнения, способствовала теплая погода, которая установилась в Кемеровской области на прошедших выходных.

Как сообщала «Комсомольская правда», ритуал окунания в прорубь совершил и губернатор Сергей Цивилев – он окунулся в купель в селе Елыкаево. Также в кузбасскую иордань окунулся известный юрист и бывший детский омбудсмен Павел Астахов. Всего на территории области было организовано 55 мест для массовых купаний.

В прошлом году на Крещение в прорубях искупались более 17 тысяч жителей региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Застрявшая в снегу фура перегородила дорогу в Кемерове
Появилось видео с места аварии иномарки и автобуса в Кемерове
В Кемерове в ДТП с автобусом пострадали два человека
В Кузбассе появится особо охраняемая природная территория «Арчекасский кряж»
Кузбасские полицейские спасли от холода трех человек
В Кемерове водителя иномарки зажало после ДТП с автобусом
Назначен новый заместитель Председателя Правления «Россельхозбанка»
Следком установил личность погибшего в Кемерове мужчины
В Кузбассе мужчина вынес из магазина ящик для пожертвований
В Междуреченске из горящего дома спасли семь человек
Не справилась с управлением: в ДТП под Чусовитино погибла женщина
В Кемерове оштрафуют управляющие компании за плохую уборку снега
В ДТП в Кемерове погиб человек
Сергей Цивилев поздравил кузбасских сноубордистов с медалями