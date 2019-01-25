В Кузбассе открыли горячую линию по вопросам школьного питания

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-25T12:19:36+03:00

В Кузбассе заработали два телефона, куда можно сообщить о качестве школьного питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент образования проверит все школьные столовые после сообщений о голодных обмороках

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В Кемеровской области открыли горячую линию, на которую можно сообщить о проблемах школьного питания. Департамент образования и науки организовал проверки, которые пройдут во всех школьных столовых региона.

Специалисты проверяют организацию школьного питания в образовательных учреждениях Кузбасса. Уже составлен график обследования всех школ региона. В комиссию входят сотрудники областного департамента, местных отделов образования, депутаты, общественники. Также к участию в проверках приглашают членов родительских комитетов и неравнодушных жителей области.

Кроме того, в регионе открыли горячую линию, на которую можно сообщить о проблемах школьного питания. Так, позвонить можно по телефону Управления Роспотребнадзора Кузбасса - 8 (3842) 34-88-19. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00. В пятницу связаться с Управлением можно с 08.00 до 16.00. Перерыв с 12.30 до 13.15.

Еще один телефон горячей линии работает в департаменте образования и науки Кемеровской области – 8 (3842) 36-91-63. Режим работы с понедельника по пятницу. Перерыв с 12:00 до 13:00.

- Специалистам горячей линии можно сообщить о затруднениях конкретного ребенка, связанных с организацией питания в школе. Обращения будут зафиксированы, вопросы будут решаться адресно, рассматриваться каждый случай отдельно, - отметили в администрации Кемеровской области.

Напомним, что ранее уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе заявил, что в регионе участились случаи голодных обмороков среди учеников сельских школ. Резонансной информацией заинтересовались следователи, сотрудники прокуратуры, общественники, которые проводят свои проверки.

Позже в сети появилось видео про обеды в столовой школы №10 города Юрги. Дети рассказали, что их кормят, как собак.