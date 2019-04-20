СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-20T15:56:15+03:00

Стрела нависает прямо над дорогой и направлена в сторону жилого дома [видео]

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Кемеровчанин Егор Климентьев прислал в редакцию фото и видео, на которых он запечатлел опасно развернутый строительный кран. Мужчина опасается, что при таком положении кран может представлять опасность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704354" frameborder="0"></iframe> Кемеровчане испугались опасно повернутого строительного крана..Видео: Егор Климентьев.

- Сегодня гуляли с детьми и я обратил внимание на стройплощадку на улице Сарыгина, - рассказал мужчина. – Видимо, у рабочих выходной, потому что на стройплощадке тихо. А привлек мое внимание строительный кран: он опасно повернут в сторону жилых домов.

И действительно, на кадрах, которые сделал Егор Климентьев, видно, что стрела крана повернута не в сторону строительной площадки, а к жилым домам. При этом она нависает прямо над дорогой. Очевидец опасается, что из-за сильных ветров, которые синоптики прогнозируют на этой неделе, может случиться ЧП, и тогда местные жители могут пострадать из-за чьей-то беспечности.

Получить оперативный ответ в выходной день, является ли подобное положение крана нарушением техники безопасности при проведении строительных работ не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU