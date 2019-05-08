Сергей Цивилев присоединится к шествию «Бессмертный полк» в Кемерове

СЕГОДНЯ 08:04 2019-05-08T08:04:26+03:00

Губернатор Кузбасса встанет в колонну кемеровчан с портретом своего деда Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

Губернатор Кузбасса пройдет с портретом своего деда

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Губернатор Кузбасса вновь присоединится к шествию «Бессмертный полк». Вместе с портретом своего деда Сергей Цивилев встанет в колонну кемеровчан.

Как рассказал глава региона, в Кузбассе все готово к проведению патриотической акции «Бессмертный полк». Шествие пройдет по всех территориях – заявку на участие подали даже небольшие поселки.

- Я пойду в колонне с портретом моего дедушки Семена Ивановича Цивилева в Кемерове. Здесь шествие начнется в 12.00 на площади Советов, - отметил губернатор.

В прошлом году Сергей Цивилев также шел в колонне «Бессмертного полка». Тогда же он запретил властям Кемерова проводить репетиции шествия.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, где состоится сбор участников шествия в Кемерове и в Новокузнецке.

ИСТОЧНИК KP.RU